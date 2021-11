अखिलेश और माया को UP Chunav से पहले बड़ा झटका, पूर्वांचल और अवध के दो मंत्री समेत कई नेता बीजेपी में शामिल

Akhilesh and Mayawati Gets Big Blow: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से ठीक पहले अखिलेश की समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और मायावती की बसपा (BSP) को बड़ा झटका लगा है. पूर्वांचल में मजबूत पकड़ रखने वाले अखिलेश सरकार में मंत्री रहे विजय मिश्रा (Vijay Mishra) ने साइकिल की सवारी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है. यूपी सरकार में मंत्री रहे चुके सुल्तानपुर के कद्दावर नेता और तीन बार के विधायक जयनारायण तिवारी (Jainarayan Tiwari) अब भाजपा में 'कमल' खिलाएंगे.

कौन हैं जयनारायण तिवारी?

जयनारायण तिवारी तीन बार विधायक रह चुके हैं. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से वह विधायक रह चुके हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. इसके अलावा जयनारायण तिवारी यूपी कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे हैं. तिवारी गोरखपुर क्षेत्र के छात्र महासंघ के 134 महाविद्यालयों के छात्र महामंत्री के पद पर रहते हुए कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया. इसके अलावा अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रहें.

जयनारायण तिवारी का सुल्तानपुर में काफी दबदबा माना जाता है. इनको कभी गांधी परिवार का करीबी मना जाता था. पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए अमेठी में वोट मांगते हुए भी दिखे थे. हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया. इसके बाद जयनारायण तिवारी 'हाथ' का साथ छोड़ साइकिल पर सवार हो गए. समाजवादी पार्टी में वह ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाए. यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले ही अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं.

जयनारायण तिवारी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के प्रतिनिधि और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को सुलतानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्‍यमंत्री श्रीपति मिश्र को स्मरण करते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि परिवार के दरबारियों ने श्रीपति मिश्र को अपमानित किया.

पूर्वांचल में मजबूत पकड़ रखते हैं विजय मिश्रा

अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके विजय मिश्रा भी आज भाजपा का दामन थाम लिया. बताया जाता है कि विजय मिश्रा का पूर्वांचल में अच्छी पकड़ है. विजय मिश्रा को पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए मॉरिसस के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है. विजय मिश्रा के जरिए भाजपा गाजीपुर में जातीय संतुलन अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी.

इनके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता और धोबी महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जगदेव कुरील भी भाजपा में शामिल हो गए हैं. उन्नाव जिले से दो बार बसपा से प्रत्याशी रहे धमेंद्र पाण्डेय ने भी हाथी की सवारी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं.



भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और दावा किया कि उनके आने से संगठन और मजबूत होगा. बसपा के वरिष्ठ नेता रहे मनोज दिवाकर, जगदेव कुरील, सेवानिवृत्त आईएएस अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता राम शिरोमणि शुक्ल, उन्नाव के पूर्व बसपा प्रत्याशी धर्मेंद्र पांडेय, अजीतमल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मदन गौतम, अयोध्या के कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह और लखीमपुर के अखिलेश वर्मा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. सदस्यता ग्रहण करने के बाद नेताओं ने कहा कि वे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्‍यनाथ की नीति से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं.

