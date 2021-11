UP Chunav 2022 के चुनावी तीर: अखिलेश यादव का जिन्ना कैक्टस, बनाम सीएम योगी का विकास का गन्ना

up electionup election 2022: लखनऊ. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) में बयानों के चुभते तीर, एक दूसरे की काट करते वक्तव्य तो सुनाई दे ही रहे हैं, साथ ही इस चुनाव (UP Chunav) के एक अन्य बड़े मंच सोशल मीडिया (social media) पर भी कुछ ऐसे रोचक प्रसंग (interesting incidents) देखने को मिल जाते हैं जो आमजन के साथ-साथ राजनीति के गलियारों में भी चर्चा का सबब बन जाते हैं. आजकल ऐसे ही हंसते- गुदगुदाते और कभी-कभार किसी को चुभते हुए व्यंग्यों (political satire) का गवाह बना हुआ है टि्वटर (Twitter).

ऐसा ही एक व्यंग आज बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है. इसमें अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के कंटीले कैक्टस की टक्कर में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) का विकास का गन्ना दिखाया गया है. इस कार्टून में दो हिस्से हैं. एक हिस्से में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh) कैक्टस को पानी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (Uttar Pradesh CM) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) गन्ने के पौधे को पानी देते दिख रहे हैं. योगी आदित्यनाथ (Yogi) का गन्ना जहां विकास की परियोजनाओं से लदा हुआ है तो वहीं अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav SP) का कैक्टस सिर्फ समस्याओं व विभेदकारी नीतियों से पटा हुआ है.

अपनी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार

अखिलेश के कैक्टस में तुष्टीकरण व परिवारवाद का तना है और उससे जेहाद, दंगे, धर्मांतरण, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, हिंदू घृणा जैसी शाखाएं फूट रही हैं वहीं दूसरी ओर जिस गन्ने के पौधे में योगी आदित्यनाथ पानी दे रहे हैं उसके तने से डिफेंस कॉरिडोर, जेवर एयरपोर्ट, मेडिकल पार्क, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, सबका साथ-सबका विकास जैसी योजनाएं पत्तियों के रूप में पल्लवित हो रही हैं.

इस कार्टून के जरिए उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार करके यह दिखाने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सिर्फ समाज और जातियों को बांटने वाले मुद्दे ला रही है. वह एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करके वहीं तक सीमित रही है. सीएम योगी के कार्यकाल में बीजेपी द्वारा लागू की गई योजनाओं को अपने चित्र में दिखाकर बीजेपी ने अपनी सरकार को विकास का पर्याय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. ट्विटर पर पोस्ट किया गया उत्तर प्रदेश बीजेपी का योगी आदित्यनाथ के प्रचार संबंधी यह कार्टून इस समय सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है.

