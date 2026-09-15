शिवपाल के हाथ से लोहिया ट्रस्ट भी गया, अखिलेश पर राजभर-कश्यप ने क्यों उठाए सवाल?

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समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच रिश्तों को लेकर एक बार फिर सियासी चर्चा तेज हो गई है. अखिलेश यादव अब लोहिया ट्रस्ट की कमान भी संभालेंगे. अभी तक इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव के पास थी. ट्रस्ट की कमान में हुए इस बदलाव के बाद बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस बदलाव को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं. राजभर ने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को शिवपाल यादव पर भरोसा नहीं है. वहीं नरेंद्र कश्यप ने ट्रस्ट की जिम्मेदारी परिवार के भीतर ही रहने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने वाला बताया.
राजभर बोले- अखिलेश को भरोसा नहीं
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने लोहिया ट्रस्ट की कमान बदलने को लेकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने चाचा शिवपाल यादव पर भरोसा नहीं है. राजभर ने दोनों नेताओं के पुराने राजनीतिक रिश्तों का हवाला देते हुए अपने बयान को आगे बढ़ाया. राजभर के मुताबिक शिवपाल यादव एक समय अखिलेश यादव से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके थे. उस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व को लेकर काफी तीखी बातें कही थीं. राजभर ने इसी पुराने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि ऐसे राजनीतिक इतिहास के बाद अखिलेश यादव शिवपाल पर कैसे भरोसा कर सकते हैं.
पुराने विवाद का दिया हवाला
अखिलेश और शिवपाल के बीच राजनीतिक रिश्ते लंबे समय से उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं. दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने के बाद शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी. बाद में दोनों फिर साथ आए और शिवपाल की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई. इसी पुराने घटनाक्रम को अब बीजेपी नेता लोहिया ट्रस्ट में हुए बदलाव से जोड़ रहे हैं. राजभर का कहना है कि पुराने राजनीतिक मतभेदों के चलते अखिलेश यादव ने ट्रस्ट की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना बेहतर समझा.
नरेंद्र कश्यप ने भी उठाए सवाल
योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने भी लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी बदले जाने पर सवाल उठाए हैं. हालांकि उन्होंने इसे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं बताया. नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल यादव से अखिलेश यादव के पास चली गई है लेकिन कमान अभी भी परिवार के ही हाथ में है. उनके मुताबिक किसी संस्था की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों के बीच ही केंद्रित रहना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता.
‘अपनी शर्तों का डर रहा होगा’
नरेंद्र कश्यप ने यह भी कहा कि संभव है अखिलेश यादव को यह आशंका रही हो कि आगे चलकर शिवपाल यादव ट्रस्ट को अपनी शर्तों या अपने तरीके से चलाएं. ऐसे में उन्होंने खुद ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया हो. हालांकि यह बीजेपी नेता की ओर से जताई गई संभावना है. अखिलेश यादव की ओर से इस बदलाव को लेकर ऐसी वजह बताने वाला कोई बयान इस कॉपी में नहीं है. इसलिए ट्रस्ट की कमान बदलने के पीछे वास्तविक कारण को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी उचित नहीं होगा.
अखिलेश की पकड़ हुई और मजबूत
लोहिया ट्रस्ट की कमान भी अखिलेश यादव के पास आने के बाद उनके पास अब समाजवादी पार्टी के साथ दो अहम ट्रस्टों की जिम्मेदारी हो गई है. जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की कमान भी अखिलेश यादव के पास है. इस तरह संगठन के साथ-साथ समाजवादी विचारधारा से जुड़े इन संस्थानों में भी अखिलेश की भूमिका और मजबूत हुई है. यही वजह है कि शिवपाल यादव से लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी हटाए जाने को सिर्फ प्रशासनिक बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. इसे सपा के भीतर मौजूदा शक्ति संतुलन से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
क्या है लोहिया ट्रस्ट
लोहिया ट्रस्ट का गठन समाजवादी पार्टी के गठन से पहले हुआ था. इसका मकसद समाजवादी विचारधारा और डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाना रहा है. ट्रस्ट लंबे समय से समाजवादी विचारधारा से जुड़े कार्यक्रमों और गतिविधियों से जुड़ा रहा है. ऐसे में इसकी कमान पार्टी के प्रमुख नेता के पास होना राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जाता है. अब तक शिवपाल यादव इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अब अखिलेश यादव के हाथ में कमान आने के बाद ट्रस्ट की भूमिका और उसके संचालन को लेकर भी राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी.