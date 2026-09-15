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शिवपाल के हाथ से लोहिया ट्रस्ट भी गया, अखिलेश पर राजभर-कश्यप ने क्यों उठाए सवाल?

समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच रिश्तों को लेकर एक बार फिर सियासी चर्चा तेज हो गई है. अखिलेश यादव अब लोहिया ट्रस्ट की कमान भी संभालेंगे.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 15, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:28 PM IST
शिवपाल के हाथ से लोहिया ट्रस्ट भी गया, अखिलेश पर राजभर-कश्यप ने क्यों उठाए सवाल?

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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