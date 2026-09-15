शिवपाल के हाथ से लोहिया ट्रस्ट भी गया, अखिलेश पर राजभर-कश्यप ने क्यों उठाए सवाल?

समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच रिश्तों को लेकर एक बार फिर सियासी चर्चा तेज हो गई है. अखिलेश यादव अब लोहिया ट्रस्ट की कमान भी संभालेंगे. अभी तक इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव के पास थी. ट्रस्ट की कमान में हुए इस बदलाव के बाद बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस बदलाव को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं. राजभर ने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को शिवपाल यादव पर भरोसा नहीं है. वहीं नरेंद्र कश्यप ने ट्रस्ट की जिम्मेदारी परिवार के भीतर ही रहने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने वाला बताया.