अखिलेश के अंदर औरंगजेब.. संगीत सोम का हमला, पिता-चाचा से लेकर पत्नी तक के मुद्दे पर घेरा

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बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अखिलेश यादव पर ‘औरंगजेबी मानसिकता’ का आरोप लगाते हुए पिता मुलायम सिंह यादव, चाचा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव से उनके रिश्तों का जिक्र किया. संगीत सोम ने डिंपल यादव के सम्मान के मुद्दे पर भी अखिलेश को घेरा और आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है.
संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव के विचारों में औरंगजेब घुस चुका है और वह इस मानसिकता से बाहर नहीं आना चाहते. उन्होंने दावा किया कि जब मुलायम सिंह यादव अखिलेश को हटाना चाहते थे तो अखिलेश ने उन्हें घर में कैद कर लिया था. हालांकि ये सभी आरोप संगीत सोम ने अपने बयान में लगाए हैं.
रामगोपाल पर निगरानी का दावा
संगीत सोम ने अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने चाचा पर 24 घंटे सर्विलांस रखते हैं. रामगोपाल किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं और क्या करते हैं, इसकी जानकारी अखिलेश अपने पास रखते हैं. संगीत सोम ने कहा कि इसकी वजह अखिलेश का अपने चाचा पर भरोसा नहीं करना है.
शिवपाल के रिश्ते पर निशाना
संगीत सोम ने शिवपाल यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अखिलेश को बचपन में गोद में खिलाया, चलना सिखाया और पढ़ने भेजा. उनकी शादी कराने में भी उनकी भूमिका रही. संगीत सोम ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद अखिलेश ने शिवपाल के साथ औरंगजेब जैसा व्यवहार किया. उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर अखिलेश के भड़कने को भी इसी कथित मानसिकता से जोड़ दिया.
डिंपल के सम्मान पर सवाल
संगीत सोम ने डिंपल यादव से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए अखिलेश पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब मौलाना की ओर से डिंपल यादव का अपमान किया गया था तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था. संगीत सोम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी के सम्मान के मुद्दे पर भी चुप रहे और उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है.
तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप
संगीत सोम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि डिंपल यादव ही नहीं बल्कि प्रदेश की किसी भी बहू-बेटी के अपमान पर अखिलेश को आवाज उठानी चाहिए. संगीत सोम ने अपने पूरे बयान में अखिलेश यादव की राजनीति को ‘औरंगजेबी मानसिकता’ से जोड़ते हुए उन पर तीखा हमला किया.