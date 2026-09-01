अखिलेश के AI वीडियो पर शंकराचार्य का हमला, बोले-योगी के खिलाफ रचा जा रहा कुचक्र

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काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेन्द्रानन्द सरस्वती ने अखिलेश यादव की ओर से जारी किए गए एआई वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने वीडियो को मिथ्या, अनर्गल, असंसदीय और अमर्यादित बताते हुए कहा कि इस तरह के बनावटी वीडियो के जरिए समाज में भ्रम पैदा नहीं किया जाना चाहिए. शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज और व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए कहा कि उनके खिलाफ इस तरह का प्रचार उचित नहीं है.
योगी को बताया धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ
स्वामी नरेन्द्रानन्द सरस्वती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ हैं और उनका जीवन नशामुक्त रहा है. उन्होंने कहा कि योगी ने शुरुआती दौर से ही अनुशासन और साधना का पालन किया है. गोरखनाथ परंपरा के नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया. शंकराचार्य ने दावा किया कि योगी ने राजनीति में रहते हुए कुशासन को खत्म कर सुशासन स्थापित किया और प्रदेश में शांति, अमन-चैन तथा सद्भाव का माहौल बनाया.
AI वीडियो को बताया गलत
शंकराचार्य ने अखिलेश यादव की ओर से जारी वीडियो को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो समाज में भ्रम और भ्रांति पैदा करते हैं. उनके मुताबिक राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी नेता की छवि को प्रभावित करने के लिए बनावटी या गलत सामग्री जारी करना उचित नहीं है. उन्होंने ऐसे वीडियो जारी करने वालों से समाज से माफी मांगने की बात भी कही.
योगी के समर्थन में खुलकर बोले
स्वामी नरेन्द्रानन्द सरस्वती ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन का माहौल बना है और जनता उनके काम को पसंद करती है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव योगी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में होता है तो भाजपा की वापसी होगी. शंकराचार्य ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति और विकास का माहौल बना रहना चाहिए.
राजनीतिक प्रचार पर उठाए सवाल
शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि कुछ लोग योगी सरकार के खिलाफ अलग-अलग तरह के कुचक्र रच रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज में अराजकता और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना था कि इस तरह के प्रचार से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.
अखिलेश की रणनीति पर सीधा निशाना
स्वामी नरेन्द्रानन्द सरस्वती का बयान अखिलेश यादव की ओर से जारी किए गए एआई वीडियो को लेकर सामने आया है. उन्होंने इसे योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश बताया और कहा कि संत समाज की नजर में मुख्यमंत्री योगी धर्मनिष्ठ हैं. उन्होंने कहा कि बनावटी और भ्रामक प्रचार के जरिए लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता.