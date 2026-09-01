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अखिलेश के AI वीडियो पर शंकराचार्य का हमला, बोले-योगी के खिलाफ रचा जा रहा कुचक्र

स्वामी नरेन्द्रानन्द सरस्वती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ हैं और उनका जीवन नशामुक्त रहा है. उन्होंने कहा कि योगी ने शुरुआती दौर से ही अनुशासन और साधना का पालन किया है. गोरखनाथ परंपरा के नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 01, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:19 PM IST
अखिलेश के AI वीडियो पर शंकराचार्य का हमला, बोले-योगी के खिलाफ रचा जा रहा कुचक्र

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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