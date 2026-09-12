अलकायदा से जुड़ा नेटवर्क! आजमगढ़ से 19 साल का युवक गिरफ्तार, ATS ने खोली साजिश

एटीएस ने नबील के मोबाइल की जांच की तो ‘ला गालिब-इलल्लाह’ नाम का व्हाट्सऐप ग्रुप मिला. जांच के मुताबिक नबील इस ग्रुप के जरिए कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों से जुड़ी बातचीत कर रहा था. वह कुछ शब्दों के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था. एटीएस इन बातचीत और ग्रुप में मौजूद सामग्री के आधार पर नेटवर्क की गतिविधियों की जांच कर रही है. जांच में आतंकी विचारधारा से जुड़ी दो किताबों का भी जिक्र सामने आया है. इनमें ‘जेहाद करने के 44 तरीके’ और ‘तीसरी जंग-ए-अजीम और दज्जाल’ शामिल हैं. एटीएस के मुताबिक नबील ने ग्रुप में इन किताबों का प्रसार किया और सदस्यों को इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया.