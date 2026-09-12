Add Zee Business As A Preferred Source
App

अलकायदा से जुड़ा नेटवर्क! आजमगढ़ से 19 साल का युवक गिरफ्तार, ATS ने खोली साजिश

उत्तर प्रदेश एटीएस ने आजमगढ़ से 19 वर्षीय मोहम्मद नबील को गिरफ्तार कर AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट से जुड़े कथित नेटवर्क का खुलासा किया है. एटीएस के मुताबिक नबील सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड ग्रुप्स के जरिए जम्मू-कश्मीर समेत देश और विदेश के लोगों को आतंकी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा था.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 12, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:44 PM IST
अलकायदा से जुड़ा नेटवर्क! आजमगढ़ से 19 साल का युवक गिरफ्तार, ATS ने खोली साजिश

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहली बार महिला क्रिकेटरों को मिलेगा मंच, T20 की तरह वुमेन्स प्रीमियर लीग का ऐलान
2
3
4
5