अलकायदा से जुड़ा नेटवर्क! आजमगढ़ से 19 साल का युवक गिरफ्तार, ATS ने खोली साजिश

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उत्तर प्रदेश एटीएस ने आजमगढ़ से 19 वर्षीय मोहम्मद नबील को गिरफ्तार कर AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट से जुड़े कथित नेटवर्क का खुलासा किया है. एटीएस के मुताबिक नबील सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड ग्रुप्स के जरिए जम्मू-कश्मीर समेत देश और विदेश के लोगों को आतंकी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा था. जांच में पाकिस्तान की मदद से भारत में हिंसक गतिविधियों की कथित साजिश, युवाओं को आतंकी नेटवर्क से जोड़ने और प्रशिक्षण की तैयारी से जुड़ी बातें सामने आई हैं.
यूपी एटीएस के मुताबिक मोहम्मद नबील आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. एजेंसी का आरोप है कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन AQIS की विचारधारा को सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित और प्रसारित कर रहा था. वह युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने, उन्हें जेहाद के लिए तैयार करने और इसके लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था. जांच में उसके कई एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन ग्रुप्स से जुड़े होने की बात सामने आई है. इन ग्रुप्स के जरिए भारत के साथ दूसरे देशों के लोगों से भी संपर्क किया जा रहा था. एटीएस अब उसके ऑनलाइन संपर्कों और गतिविधियों की पड़ताल कर रही है.
‘ला गालिब-इलल्लाह’ ग्रुप से खुलासा
एटीएस ने नबील के मोबाइल की जांच की तो ‘ला गालिब-इलल्लाह’ नाम का व्हाट्सऐप ग्रुप मिला. जांच के मुताबिक नबील इस ग्रुप के जरिए कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों से जुड़ी बातचीत कर रहा था. वह कुछ शब्दों के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था. एटीएस इन बातचीत और ग्रुप में मौजूद सामग्री के आधार पर नेटवर्क की गतिविधियों की जांच कर रही है. जांच में आतंकी विचारधारा से जुड़ी दो किताबों का भी जिक्र सामने आया है. इनमें ‘जेहाद करने के 44 तरीके’ और ‘तीसरी जंग-ए-अजीम और दज्जाल’ शामिल हैं. एटीएस के मुताबिक नबील ने ग्रुप में इन किताबों का प्रसार किया और सदस्यों को इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया.
विदेशी संपर्कों की भी जांच
एटीएस के अनुसार नबील ‘फ्लेम्स ऑफ वॉर’ नाम के व्हाट्सऐप ग्रुप से भी जुड़ा था. इस ग्रुप में बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब के लोग भी शामिल बताए गए हैं. जांच एजेंसी का कहना है कि ग्रुप में अलकायदा की विचारधारा से जुड़ी सामग्री साझा की जा रही थी. नबील जम्मू-कश्मीर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों के लोगों को भी अपने संपर्क में ला रहा था. एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके संपर्क में कितने लोग थे और कथित नेटवर्क में उनकी क्या भूमिका थी. मोबाइल और ऑनलाइन ग्रुप्स से मिली जानकारी को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है.
पाकिस्तान में ट्रेनिंग की तैयारी
जांच में नबील की कथित गतिविधियों का एक और गंभीर पहलू सामने आया है. एटीएस के मुताबिक वह ऑनलाइन ग्रुप्स में लोगों को पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश जाकर प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित कर रहा था. नबील पाकिस्तान समेत अन्य स्थानों पर लोगों को प्रशिक्षण दिलाने की योजना बना रहा था. जांच एजेंसी के मुताबिक उसने ग्रुप में बम बनाने के तरीकों से संबंधित वीडियो भी साझा किए थे. इसके साथ ही पोटैशियम नाइट्रेट हासिल करने के तरीकों से संबंधित जानकारी साझा किए जाने की बात भी सामने आई है. एटीएस अब उसके मोबाइल, ऑनलाइन ग्रुप्स और संपर्कों के आधार पर कथित नेटवर्क की पूरी कड़ी खंगाल रही है.