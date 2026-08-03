जनता के प्रति समर्पण हो तो उम्र मायने नहीं रखती.. सीएम योगी ने आलम बदी को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विधानसभा के 21 पूर्व सदस्यों राजेंद्र त्रिपाठी, पूर्व विधायक भोला पांडेय, अमिताभ लवानिया, सुब्बाराम, जगन्नाथ चौधरी, रामप्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, डॉ. भगवत दयाल, अरुण कुमार सिंह ‘मुन्ना’, ओमवती देवी, मोहर सिंह, अफसर यू अहमद, तेजभान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओमकार सिंह, हनुमंत सिंह के निधन पर भी शोक व्यक्त किया. उन्होंने दिवंगत नेताओं के सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इन सभी जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा.