जनता के प्रति समर्पण हो तो उम्र मायने नहीं रखती.. सीएम योगी ने आलम बदी को दी श्रद्धांजलि

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Uttar Pradesh Assembly: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन वर्तमान विधायक आलम बदी के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को उनका निधन हो गया था और प्रदेश ने एक अनुभवी, सरल व जनप्रिय जनप्रतिनिधि को खो दिया. उन्होंने कहा कि आलम बदी की सार्वजनिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता और जनता से उनका जुड़ाव लंबे समय तक याद रखा जाएगा.
जनसेवा की मिसाल बने
सीएम योगी ने कहा कि आलम बदी की आयु 90 वर्ष से अधिक थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी राजनीतिक सक्रियता और जनसेवा का जज्बा लगातार बना रहा. उन्होंने कहा कि उनका पांच बार विधायक चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और जनता के प्रति पूरी निष्ठा से काम करता है तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती. उन्होंने कहा कि यह सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का विषय है.
सादगी और बेदाग पहचान
सीएम योगी ने आलम बदी को सरल, विनम्र और जनसामान्य से जुड़ा नेता बताया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पहचान सादगी, ईमानदारी और बेदाग छवि के लिए रही. समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर वे हमेशा सक्रिय रहे. विधानसभा में भी उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लगातार प्रमुखता से उठाया.
पांच बार बने विधायक
मुख्यमंत्री ने बताया कि आलम बदी का जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल गांव में हुआ था. वे पहली बार वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में विधायक बने. इसके बाद 2002, 2012, 2017 और 2022 में भी निजामाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार निर्वाचित हुए. वे विधानसभा की कई समितियों के सदस्य रहे और वर्तमान में आचार समिति में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे.
21 पूर्व सदस्यों को भी नमन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विधानसभा के 21 पूर्व सदस्यों राजेंद्र त्रिपाठी, पूर्व विधायक भोला पांडेय, अमिताभ लवानिया, सुब्बाराम, जगन्नाथ चौधरी, रामप्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, डॉ. भगवत दयाल, अरुण कुमार सिंह ‘मुन्ना’, ओमवती देवी, मोहर सिंह, अफसर यू अहमद, तेजभान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओमकार सिंह, हनुमंत सिंह के निधन पर भी शोक व्यक्त किया. उन्होंने दिवंगत नेताओं के सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इन सभी जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा.