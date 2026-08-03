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जनता के प्रति समर्पण हो तो उम्र मायने नहीं रखती.. सीएम योगी ने आलम बदी को दी श्रद्धांजलि

UP News: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 वर्ष से अधिक आयु में भी उनकी राजनीतिक सक्रियता हर जनप्रतिनिधि के लिए प्रेरणा थी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 03, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:59 PM IST
जनता के प्रति समर्पण हो तो उम्र मायने नहीं रखती.. सीएम योगी ने आलम बदी को दी श्रद्धांजलि

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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