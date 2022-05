ईद के दिन हुआ दर्दनाक हादसा, खीर पकाते समय खौलते दूध से झुलसे दो बच्चे

उत्तर प्रदेश समेत देश भर में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. खुशी के इस माहौल में अलीगढ़ में ऐसी घटना सामने आई जिसने ईद का रंग फीका कर दिया. जिले में एक परिवार ईद के लिए घर में आने वाले मेहमानों के लिए पकवान बनाते समय खौलते हुए दूध का भगोना पलट गया.