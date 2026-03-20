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अलीगढ़ वेदपाल मर्डर मिस्ट्री; वायरल ऑडियो में किडनैपिंग का खुलासा, प्रेमिका और भाइयों पर साजिश के आरोप

Aligarh News: अलीगढ़ में वेदपाल हत्याकांड में एक वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई इस सनसनीखेज हत्या से पहले की बताई जा रही फोन कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:28 PM IST
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अलीगढ़ वेदपाल मर्डर मिस्ट्री; वायरल ऑडियो में किडनैपिंग का खुलासा, प्रेमिका और भाइयों पर साजिश के आरोप

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वेदपाल हत्याकांड में एक वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई इस सनसनीखेज हत्या से पहले की बताई जा रही फोन कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई है.  मृतक के भाई सोनपाल ने इस ऑडियो को सार्वजनिक किया है और आज वह एसएसपी से मुलाकात कर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करेगा. 

ऑडियो में किडनैपिंग और हत्या की आशंका का जिक्र
दरअसल, वायरल ऑडियो को 1 फरवरी का बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर वेदपाल अपने पिता के एक मित्र से फोन पर बातचीत कर रहा है. इस बातचीत में वह खुद के किडनैप होने और जान का खतरा होने की बात कहता सुनाई दे रहा है. ऑडियो के मुताबिक, वेदपाल ने अपनी प्रेमिका महिमा और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

प्रेमिका के बुलाने पर हुआ किडनैप का दावा
बता दे कि ऑडियो में वेदपाल यह भी कह रहा है कि उसकी प्रेमिका महिमा ने उसे शादी के बहाने बुलाया, जिसके बाद उसे अगवा कर लिया गया. उसने आरोप लगाया कि महिमा के भाइयों और अन्य लोगों ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की.

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नलकूप पर बंधक बनाकर रखने का आरोप
बातचीत में वेदपाल ने दावा किया कि उसे राया इलाके के एक नलकूप पर बंधक बनाकर रखा गया था.किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर उसने यह फोन कॉल की थी. इस खुलासे के बाद मामले में किडनैपिंग की एंगल भी और मजबूत हो गया है.

हत्या से पहले की साजिश पर उठे सवाल
बताया जा रहा है कि वेदपाल की हत्या उसकी प्रेमिका की शादी के अगले दिन होनी थी, जिससे यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ी साजिश की ओर इशारा करता है. हालांकि पुलिस अभी तक इस ऑडियो की सत्यता की जांच में जुटी है.

पुलिस कार्रवाई और जांच जारी
अब तक इस मामले में लड़की के पिता को जेल भेजा जा चुका है, जबकि उसके भाइयों और कथित शूटर की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. यह हत्याकांड 16 मार्च की रात क्वार्सी थाना क्षेत्र स्थित रेनुका हॉस्पिटल में हुआ था, जहां वेदपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

एसएसपी से मिलेगा मृतक का भाई
मृतक का भाई सोनपाल आज एसएसपी से मिलकर ऑडियो के आधार पर सख्त कार्रवाई की मांग करेगा. पुलिस का कहना है कि ऑडियो की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

 

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