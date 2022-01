सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया विरोध, कहा-'इस्लाम में पूजा की इजाजत नहीं'

लखनऊ: भारत की केंद्र सरकार (Central government) ने देश के स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के 75 साल पूरे होने के मौके पर स्कूलों में एक जनवरी से 7 जनवरी तक सूर्य नमस्कार कार्यकम कराने का फैसला लिया है. वहीं मंगलवार को इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) ने विरोध जताया है. बोर्ड ने कहा है कि सूर्य नमस्कार, सूर्य पूजा का ही रूप है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है.

मुस्लिम छात्र रहें दूर-ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

मुस्लिमों (Muslims) की बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिदायत देते हुए कहा कि मुस्लिम छात्र सूर्य नमस्कार कार्यक्रम से दूर रहें. बोर्ड का कहना है कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम संविधान के खिलाफ है.

सरकार ने जारी किए 'सूर्य नमस्कार' कार्यक्रम का निर्देश

बता दें स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच स्कूलों में 'सूर्य नमस्कार' कार्यक्रम आयोजित करने के सरकार के निर्देश जारी किए गए. इसके तहत पहले चरण में 30 हजार स्कूलों को शामिल किया गया है. एक जनवरी से सात जनवरी तक स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराया जाना है.

All India Muslim Personal Law Board opposes Govt directive to organize 'Surya Namaskar' program in schools between Jan 1-Jan 7 on the 75th anniversary of Independence Day; says 'Surya Namaskar' is a form of Surya puja and Islam does not allow it pic.twitter.com/KcUq2xAGIm

— ANI (ANI) January 4, 2022