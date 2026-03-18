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फंगस वाला खाना परोसकर फंसी 'एयर इंडिया'! शिकायत पर जज से बदसलूकी, FIR की मांग से मचा हड़कंप

Lucknow News:  दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने केबिन क्रू पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:21 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Lucknow News: दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने केबिन क्रू पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है. इस घटना के बाद लखनऊ के सरोजिनी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

जानें क्या हैं पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, 16 मार्च 2026 को जस्टिस प्रशांत कुमार फ्लाइट संख्या AI-1720 से दिल्ली से लखनऊ की यात्रा कर रहे थे. उन्हें सीट नंबर 1A आवंटित थी. यात्रा के दौरान जब उन्हें भोजन परोसा गया, तो उसमें फंगस लगा हुआ पाया गया. जज ने इसे बेहद गंभीर लापरवाही बताते हुए तुरंत केबिन क्रू से शिकायत की.

बदसलूकी करने का आरोप
आरोप है कि शिकायत का समाधान करने के बजाय केबिन क्रू के सदस्यों मनप्रीत और प्रीति ने जज के साथ अभद्र व्यवहार किया. इतना ही नहीं, एयरलाइन के कस्टमर सर्विस इंचार्ज सुफियान पर भी बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है. जज का कहना है कि उन्हें फंगस लगे भोजन को सबूत के तौर पर फ्लाइट से बाहर ले जाने से भी रोक दिया गया.

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खाना खराब होने पर की थी शिकायत ? 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अपनी शिकायत में जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा कि इस तरह का दूषित भोजन यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है और यह एयरलाइन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है. उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत करने पर इस तरह का व्यवहार पूरी तरह गैर-पेशेवर और यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन है.

इस मामले में सरोजिनी नगर थाने में एयर इंडिया के कर्मचारियों के खिलाफ एनसीआर दर्ज की गई है. शिकायत में मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए.यह घटना एयरलाइंस की सेवा और यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है. अब देखना होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और क्या एयर इंडिया इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है.

यह भी पढ़ें : ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में लापरवाही की इंतहा, 40 मिनट तक 5 साल के बच्चे संग लिफ्ट में फंसी रही महिला; नहीं मिली मदद 
 

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