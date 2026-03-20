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Prayagraj News: एटा में मिली प्राचीन जैन प्रतिमा अब बढ़ाएगी इलाहाबाद संग्रहालय की शान, सुरक्षित रखने के आदेश

Allahabad High court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा जिले में खुदाई के दौरान मिली बेशकीमती प्राचीन जैन प्रतिमा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है.  

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:13 AM IST
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Allahabad High Court (file)
Allahabad High Court (file)

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा में खोदाई के दौरान मिली 9वीं-10वीं शताब्दी की जैन प्रतिमा को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए इलाहाबाद संग्रहालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.  यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है. मौजूदा समय में जैन प्रतिमा पुलिस अभिरक्षा में है.दिगम्बर और श्वेतांबर जैन समुदाय के बीच प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है. दोनों ही पक्ष इसे अपने संप्रदाय से संबंधित बताकर दावा पेश कर रहे हैं.  दिगंबर जैन सभा और श्री जैन श्वेतांबर महासभा यूपी ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं.

प्रतिमा को लेकर अपना-अपना दावा
दिगम्बर और श्वेतांबर जैन समुदाय के बीच प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है. दोनों पक्ष प्रतिमा को लेकर अपना-अपना दावा पेश कर रहें हैं. दोनों पक्षों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.  हाईकोर्ट ने एटा डीएम को निर्देश दिया है कि 11 अप्रैल तक प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से इलाहाबाद संग्रहालय में स्थानांतरित किया जाए.  

विशेषज्ञ टीम भी गठित करने का आदेश 
हाईकोर्ट ने प्रतिमा के सही पहचान और संप्रदाय के निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ टीम भी गठित करने का आदेश दिया है. विशेषज्ञ टीम एएसआई के साथ समन्वय बनाकर प्रतिमा के स्वरूप, उसकी प्रकृति, काल और जैन पंथों से संबंध का गहन अध्ययन करेगी. कमेटी तीन महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करेगी. हाईकोर्ट अब 13 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई करेगा.  

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क्यों किया गया संग्रहालय का चयन
 इलाहाबाद संग्रहालय अपनी सुरक्षा और संरक्षण तकनीकों के लिए जाना जाता है, इसलिए प्रतिमा को वहाँ स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया

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प्रयागराज - एटीएस की जमीन बेचने के मामले में बड़ा एक्शन
तत्कालीन लेखपाल और मौजूदा कानूनगो इम्तियाज अहमद को निलंबित किया गया है. इम्तियाज़ अहमद के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई है. तत्कालीन कानूनगो रहे कुलदीप पांडेय के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है.
प्रयागराज

एटीएस की जमीन बेचने के मामले की जांच में दोनों की संलिप्तता की पुष्टि के बाद एक्शन लिया गया. एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित एटीएस दफ़्तर के लिए आवंटित जमीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया था. जांच में पता चला कि तत्कालीन लेखपाल और कानूनगो की संलिप्तता से एटीएस की जमीन बेची गई. मामले का खुलासा हुआ तो भूमाफियाओं से जमीन को मुक्त कराया गया. अब मामले में शामिल राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया. 

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