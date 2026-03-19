युवराज मेहता को बचाने के क्या प्रयास किए गए?... नोएडा इंजीनियर मौत मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन को घेरा

Yuvraj Mehta Death Case: नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 मार्च को सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 17 मार्च को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से जवाब मांगा था. हाईकोर्ट ने इनसे पूछा है कि अगर घटना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, NDRF और SDRF की टीमें थीं तो बचाने के क्या प्रयास किए गए?. अब शुक्रवार सुबह 10 बजे इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई होगी.

यह है पूरा मामला

दरअसल, हिमांशु जायसवाल की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इसमें नोएडा सेक्टर 150 ​में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच किए जाने की मांग की गई है. साथ ही नोएडा में खुले निर्माण स्थल, बेसमेंट, जल निकायों का कोर्ट की निगरानी में ऑडिट कराए जाने की भी मांग की है. इसके साथ ही शहरी आपातकाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की भी मांग की गई है.

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से मांगा जवाब

पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि युवराज मेहता के साथ घटित घटना के दौरान नोएडा प्राधिकरण का कौन सा अधिकारी मौके पर था?. साथ ही पूछा है कि मौके पर पर्याप्त विशेषज्ञों की टीम की मौजूदगी के बावजूद युवराज मेहता को क्यों नहीं बचाया जा सका?. अब 20 मार्च यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुबह 10 बजे फिर से सुनवाई होगी.

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संबंधित विभागों को देनी होगी जानकारी

इसमें हलफनामा दाखिल करके संबंधित विभागों को जानकारी देनी होगी. साथ ही हलफनामे में मौके पर मौजूद टीम के सदस्यों और कमांडिंग ऑफिसर के नाम की भी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा टीम को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए दिए गए प्रशिक्षण की भी जानकारी देनी होगी. बता दें कि दो महीने पहले नोएडा सेक्टर-150 में एक बिल्डर के प्लॉट में भरे पानी में युवराज मेहता गिर गए. वह दो घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें समय पर नहीं बचाया.

एसआईटी जांच का दिया था आदेश

युवराज मेहता मौत मामले में नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई थी. इस घटना ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया था. यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया था, जिसे पांच दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए थे. हालांकि, दो महीने बीतने के बावजूद रिपोर्ट को लेकर अफसर चुप्पी साधे हुए हैं.

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