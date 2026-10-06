डिजिटल अपराध पर लगेगा ब्रेक? अमेठी में बन रहा साइबर थाना, 90% काम पूरा

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अमेठी में साइबर अपराध से निपटने के लिए अब पुलिस को एक ऐसा ठिकाना मिलने जा रहा है, जहां शिकायत दर्ज कराने से लेकर डिजिटल सबूतों की जांच तक कई जरूरी काम एक ही जगह हो सकेंगे. गौरीगंज थाना क्षेत्र के सैंठा रोड स्थित बाहापुर में साइबर क्राइम थाने का नया प्रशासनिक भवन बनाया जा रहा है. करीब 3.69 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह भवन 90 प्रतिशत से ज्यादा बन चुका है. बाकी काम भी तेजी से चल रहा है और दीपावली तक इसके पूरा होने की उम्मीद है. खास बात यह है कि यहां सिर्फ पुलिस के बैठने के लिए कमरे नहीं होंगे, बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और दूसरे डिजिटल उपकरणों से जुड़े सबूतों की तकनीकी जांच के लिए भी अलग इंतजाम रहेगा.
0.285 हेक्टेयर में तैयार हो रहा नया साइबर थाना
सैंठा रोड के बाहापुर ग्राम पंचायत में करीब 0.285 हेक्टेयर जमीन पर साइबर क्राइम थाने का प्रशासनिक भवन तैयार किया जा रहा है. इस पूरी परियोजना पर 3.69 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अयोध्या इकाई को दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक भवन का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है. अब फिनिशिंग और बाकी बचे काम तेजी से किए जा रहे हैं. लक्ष्य है कि दीपावली तक इसे तैयार कर दिया जाए.
डिलीट डेटा भी खंगाल सकेगी पुलिस
नए साइबर थाने की सबसे अहम सुविधाओं में साइबर लैब और डिजिटल फोरेंसिक कक्ष शामिल होंगे. यहां साइबर अपराध के मामलों में जब्त मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क जैसे उपकरणों की तकनीकी जांच की जा सकेगी. किसी डिवाइस से डिलीट किया गया डेटा रिकवर करने से लेकर डिजिटल फाइलों और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की पड़ताल तक का काम यहीं किया जा सकेगा. ऑनलाइन पैसे के लेनदेन से जुड़े मामलों में भी डिजिटल रिकॉर्ड की जांच के लिए यह सुविधा काम आएगी.
ऑनलाइन ठगी के पीड़ितों के लिए अलग कक्ष
साइबर ठगी का शिकार होने के बाद सबसे बड़ी परेशानी अक्सर यही होती है कि पीड़ित को शिकायत कहां और कैसे करनी है. नए भवन में शिकायत और सहायता के लिए अलग कक्ष बनाया जा रहा है. यहां साइबर अपराध से परेशान लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी ले सकेंगे. 1930 हेल्पलाइन और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के साथ समन्वय में भी यह कक्ष मददगार होगा. ऑनलाइन ठगी के मामलों में समय पर शिकायत बेहद अहम होती है, इसलिए इस व्यवस्था का सीधा फायदा पीड़ितों को मिल सकता है.
पुलिस और साइबर विशेषज्ञों के लिए अलग इंतजाम
नए भवन में थाना प्रभारी, जांच अधिकारियों और साइबर विशेषज्ञों के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए जा रहे हैं. इसका मकसद साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच को ज्यादा व्यवस्थित करना है. जांच अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ एक ही परिसर में रहेंगे तो डिजिटल सबूतों की जांच और केस की आगे की कार्रवाई के बीच तालमेल बेहतर हो सकेगा. अधिकारियों की बैठक और जरूरी चर्चा के लिए सम्मेलन कक्ष भी बनाया जा रहा है.
डिजिटल सबूतों के लिए सुरक्षित जगह
साइबर अपराध की जांच में मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और हार्ड डिस्क जैसे उपकरण सबसे अहम सबूत बन सकते हैं. इन्हें सिर्फ जब्त करना ही काफी नहीं होता. इन्हें सुरक्षित रखना और रिकॉर्ड के साथ संभालकर रखना भी जरूरी है. नए साइबर थाने में इसके लिए रिकॉर्ड रूम और मालखाने की व्यवस्था की जा रही है. यहां जब्त डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित रखा जा सकेगा, ताकि जांच के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ या नुकसान की आशंका कम हो.
सर्वर और डेटा की सुरक्षा भी होगी
भवन में अलग सर्वर और डेटा रूम भी बनाया जा रहा है. यहां साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड, पुलिस के जरूरी डेटाबेस, नेटवर्क और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं से संबंधित तकनीकी इंतजाम रहेंगे. इसके साथ ही नेटवर्किंग की अलग व्यवस्था होगी. संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ के लिए निगरानी वाले पूछताछ कक्ष का भी प्रावधान किया गया है.
लॉकअप और पार्किंग समेत दूसरी सुविधाएं
साइबर थाना सिर्फ लैब और कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहेगा. भवन में आरोपितों के लिए लॉकअप, पुलिस कर्मचारियों के लिए जरूरी कमरे और दूसरे बुनियादी इंतजाम भी किए जा रहे हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विश्राम कक्ष बनाया जाएगा. बैठकों के लिए सम्मेलन कक्ष होगा. पुलिस वाहनों और यहां आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जा रही है.
एक ही जगह मिलेगी पूरी जांच की सुविधा
नए भवन की सबसे बड़ी खासियत यही होगी कि साइबर अपराध के मामले में शिकायत से लेकर जांच तक के कई काम एक ही परिसर में हो सकेंगे. अभी किसी मामले में डिजिटल उपकरणों की जांच, डेटा की पड़ताल और दूसरी तकनीकी जरूरतों के लिए अलग-अलग संसाधनों पर निर्भरता हो सकती है. नया साइबर थाना इन कामों को एक जगह जोड़ने की कोशिश है. इससे जांच अधिकारियों को भी काम करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है.
दीपावली तक पूरा होने की उम्मीद
अमेठी के जिलाधिकारी शशांक चौधरी के मुताबिक भवन का 90 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा हो चुका है. अब बाकी काम तेजी से कराया जा रहा है. उम्मीद है कि दीपावली तक साइबर क्राइम थाने का नया भवन तैयार हो जाएगा. इसके बाद अमेठी में साइबर अपराध की शिकायत, डिजिटल सबूतों की जांच और मामलों की विवेचना के लिए आधुनिक ढांचा उपलब्ध होगा. बढ़ते ऑनलाइन अपराधों के बीच यह व्यवस्था पुलिस की तकनीकी जांच क्षमता को मजबूत करने में कितनी मदद करती है, यह भवन के शुरू होने के बाद सामने आएगा.