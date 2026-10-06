डिजिटल अपराध पर लगेगा ब्रेक? अमेठी में बन रहा साइबर थाना, 90% काम पूरा

अमेठी में साइबर अपराध से निपटने के लिए अब पुलिस को एक ऐसा ठिकाना मिलने जा रहा है, जहां शिकायत दर्ज कराने से लेकर डिजिटल सबूतों की जांच तक कई जरूरी काम एक ही जगह हो सकेंगे. गौरीगंज थाना क्षेत्र के सैंठा रोड स्थित बाहापुर में साइबर क्राइम थाने का नया प्रशासनिक भवन बनाया जा रहा है. करीब 3.69 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह भवन 90 प्रतिशत से ज्यादा बन चुका है. बाकी काम भी तेजी से चल रहा है और दीपावली तक इसके पूरा होने की उम्मीद है. खास बात यह है कि यहां सिर्फ पुलिस के बैठने के लिए कमरे नहीं होंगे, बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और दूसरे डिजिटल उपकरणों से जुड़े सबूतों की तकनीकी जांच के लिए भी अलग इंतजाम रहेगा.