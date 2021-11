बस्ती में गरजे अमित शाह, कहा- UP में अब कानून का राज, बाहुबली गले में पट्टा डालकर कहते हैं गोली मत चलाना

राघवेंद्र प्रताप सिंह/बस्ती: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) शनिवार को बस्ती दौरे पर रहे. उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adithyanath) भी मौजूद रहे. गृहमंत्री अमित शाह सबसे पहले शहीद सत्यवान स्टेडियम पहुंचे. उन्होंने वहां पर सांसद खेल महाकुम्भ का शुभारंभ किया उसके बाद वो केडीसी के मैदान में पहुंचे उन्होंने वहां से 2022 का चुनावी बिगुल फूंका.

अमित शाह ने बस्ती में 89 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सांसदों को खेल महाकुम्भ के आयोजन के लिये कहा है और आज मैने यहां का सांसद खेल महाकुम्भ देखा है, मैं भी सांसद हरीश द्विवेदी जैसा खेल महाकुम्भ शायद नहीं कर सकता.

बाहुबली गले में पट्टा डालकर करते हैं सरेंडर- अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब पुलिस अधिकारी 'बाहुबलियों' से डर जाते थे. लेकिन आज पुलिस को देखकर 'बाहुबली' गले में पट्टी बनाकर निकलते हैं. जब वे पुलिस अधिकारियों को यह कहते हुए देखते हैं कि हम सरेंडर करते हैं, गोली मत चलाइए. यह बदलाव भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार की वजह से आया है.

#WATCH | There was a time when police officers used to get scared of 'Baahubalis'. But now, 'Baahubalis' wear a collar when they see police officers, saying we surrender, don't shoot. This change is because of Yogi Adityanath: Union Home Minister Amit Shah in Basti pic.twitter.com/2tQfryW2dg

