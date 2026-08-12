आंगनबाड़ी में अब हर बच्चे की जरूरत समझेगी सरकार, 75 जिलों में विशेष प्रशिक्षण की तैयारी

समन्वय और गुणवत्ता पर रहेगा जोर

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, शत-प्रतिशत प्रतिभागिता और तय समयसीमा में कार्यक्रम पूरा कराने के निर्देश दिए हैं. जिला स्तर पर प्रशिक्षण की नियमित निगरानी की जाएगी और ब्लॉक स्तर के कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा प्री-प्राइमरी नोडल शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी. बेसिक शिक्षा विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के बीच समन्वय से अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को समय रहते समझकर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जा सके.