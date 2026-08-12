Add Zee Business As A Preferred Source
App

आंगनबाड़ी में अब हर बच्चे की जरूरत समझेगी सरकार, 75 जिलों में विशेष प्रशिक्षण की तैयारी

UP News: उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों और प्री-प्राइमरी नोडल शिक्षकों को समावेशी शिक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 12, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:54 PM IST
आंगनबाड़ी में अब हर बच्चे की जरूरत समझेगी सरकार, 75 जिलों में विशेष प्रशिक्षण की तैयारी

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
योगी सरकार का भूमाफियाओं पर प्रहार: अवैध कब्जे से मुक्त कराई 2 लाख एकड़ जमीन
2
3
4
5