आंगनबाड़ी में अब हर बच्चे की जरूरत समझेगी सरकार, 75 जिलों में विशेष प्रशिक्षण की तैयारी

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UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार छोटे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. इसी क्रम में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को समावेशी शिक्षा की शुरुआती कड़ी के तौर पर विकसित करने की तैयारी है. प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और प्री-प्राइमरी नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चों की सीखने से जुड़ी अलग-अलग जरूरतों को शुरुआती स्तर पर समझा जा सके और उन्हें आवश्यक सहयोग मिल सके.
इस प्रशिक्षण के लिए राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा की ओर से करीब 2.98 करोड़ रुपये की लिमिट जारी की गई है. इसमें मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के लिए 17.70 लाख रुपये और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए 2.80 करोड़ रुपये शामिल हैं. प्रशिक्षण व्यवस्था की शुरुआत जिला स्तर से होगी. 3 अगस्त से 30 अगस्त तक एआरपी को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में तैयार किया जा रहा है. इसके बाद यही मास्टर ट्रेनर्स ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे.
समावेशी शिक्षा की मजबूत शुरुआत होगी
1 सितंबर से 30 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और प्री-प्राइमरी नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाएगा. इसमें दोनों स्तरों के कार्मिकों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने पर भी जोर रहेगा. प्रशिक्षण के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, शुरुआती हस्तक्षेप, समावेशी आंगनबाड़ी केंद्र और दिव्यांगता समावेशन जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा. गतिविधि आधारित और व्यावहारिक तरीकों से प्रशिक्षण देने की तैयारी है, जिससे कार्मिक सीखी गई बातों को अपने कार्यक्षेत्र में आसानी से लागू कर सकें.
हर बच्चे के लिए बेहतर सीखने का अवसर
प्रशिक्षण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिसेफ के सहयोग से तैयार सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्री-प्राइमरी नोडल शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना है, ताकि बच्चों की अलग-अलग सीखने की जरूरतों को समझकर उनके अनुरूप सहयोग दिया जा सके. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समय पर पहचान और शुरुआती मदद मिलने से उनकी आगे की शिक्षा के लिए बेहतर आधार तैयार करने में मदद मिलेगी. साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी बच्चों के लिए अधिक सहयोगी और अनुकूल वातावरण विकसित करने पर भी ध्यान रहेगा.
समन्वय और गुणवत्ता पर रहेगा जोर
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, शत-प्रतिशत प्रतिभागिता और तय समयसीमा में कार्यक्रम पूरा कराने के निर्देश दिए हैं. जिला स्तर पर प्रशिक्षण की नियमित निगरानी की जाएगी और ब्लॉक स्तर के कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा प्री-प्राइमरी नोडल शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी. बेसिक शिक्षा विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के बीच समन्वय से अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को समय रहते समझकर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जा सके.