‘भ्रष्टाचार पर बोलने से पहले अपना गिरेबान देखें’, अखिलेश पर अनिल राजभर का हमला

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लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पर सवाल उठाने से पहले समाजवादी पार्टी को अपने शासनकाल के कामकाज का हिसाब देना चाहिए. अनिल राजभर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरते हुए JPNIC, गोमती रिवर फ्रंट, आगरा एक्सप्रेसवे, सरकारी नौकरियों और खनन जैसे मामलों का जिक्र किया.
‘सपा का भ्रष्टाचार पर बोलना अजूबा’
अनिल राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार की बात करना ही अपने आप में अजूबा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेता लगातार मौजूदा सरकार को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. मंत्री के मुताबिक, जनता राजनीतिक दलों के दावों के साथ उनके पुराने रिकॉर्ड को भी देखती है.
उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है तो उसे अपने शासनकाल से जुड़े सवालों का भी जवाब देना चाहिए. अनिल राजभर ने इसी संदर्भ में JPNIC, गोमती रिवर फ्रंट, आगरा एक्सप्रेसवे, सरकारी नौकरियों और खनन से जुड़े मामलों का जिक्र किया.
JPNIC और रिवर फ्रंट का उठाया मुद्दा
मंत्री ने सपा सरकार के कार्यकाल की परियोजनाओं को लेकर सवाल उठाते हुए JPNIC और गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को लेकर सपा शासन के दौरान भी सवाल उठे थे. इसी तरह उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे और सरकारी नौकरियों से जुड़े मामलों को भी अपने आरोपों के समर्थन में गिनाया.
खनन को लेकर भी घेरा
अनिल राजभर ने खनन को लेकर भी सपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान खनन से जुड़े मामलों में मंत्रियों को जेल जाना पड़ा. मंत्री ने इन मामलों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी से अपने शासनकाल का हिसाब देने को कहा.
सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार
अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है. लेकिन उनके मुताबिक, राजनीतिक दलों को अपने शासनकाल से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार पर आरोप लगाने से पहले सपा को अपने कार्यकाल की परियोजनाओं और फैसलों को लेकर उठे सवालों पर जवाब देना चाहिए.
मीडिया के सवालों पर भी निशाना
मंत्री ने मीडिया के सवालों को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि जब पत्रकार सपा सरकार के कार्यकाल या उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े सवाल पूछते हैं तो पार्टी के नेता असहज हो जाते हैं. अनिल राजभर ने कहा कि पत्रकारों के सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और राजनीतिक दलों को कठिन सवालों का भी जवाब देना चाहिए.
‘सच्चाई सुनने की हिम्मत रखें’
अनिल राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मीडिया के सवालों का सामना करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सवालों के जवाब देने के बजाय पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है. मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों को जनता और मीडिया के कठिन सवालों का जवाब देने की हिम्मत रखनी चाहिए. उनके मुताबिक, मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले सपा को अपने कार्यकाल से जुड़े सवालों का भी जवाब देना चाहिए.