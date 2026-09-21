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‘भ्रष्टाचार पर बोलने से पहले अपना गिरेबान देखें’, अखिलेश पर अनिल राजभर का हमला

लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पर सवाल उठाने से पहले समाजवादी पार्टी को अपने शासनकाल के कामकाज का हिसाब देना चाहिए.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 21, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:39 PM IST
‘भ्रष्टाचार पर बोलने से पहले अपना गिरेबान देखें’, अखिलेश पर अनिल राजभर का हमला

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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