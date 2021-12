लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बोले ओवैसी, 18 साल की लड़की से सेक्स कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं?

मेरठ: केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी (Legal Age of Marriage For Women) की न्यूनतम आयु 18 साल के बढ़ाकर 21 साल करने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है. वहीं, इस बिल के संसद में पेश होने के पहले ही इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. कुछ लोग जहां सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसका विरोध कर रहे हैं. अब AIMIM चीफ असुद्ददीन ओवैसी (Asduddin Owaisi) ने भी अब इस बिल पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है.

"18 की उम्र में सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं पर शादी नहीं कर सकते"

एआईएमआईएम चीफ असुदद्दीन ओवैसी मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने भाजपा और सपा पर जमकर हमला बोला, तो वहीं पीएम मोदी पर भी तंज कसा. ओवैसी ने कहा कि केंद्र ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी है. कानून के मुताबिक आप 18 साल की उम्र में किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र में उससे शादी नहीं कर सकते?

Now the Centre has raised the legal age of marriage for women to 21. As per law, you can maintain sexual relations with a woman at the age of 18, but can't marry her at 18 years of age? What's PM Modi's problem with marriage?: AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Meerut pic.twitter.com/dnpqsK3QqD

