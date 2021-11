UP ASI Exam 2021: भर्ती को लेकर जारी हुई आधिकारिक सूचना, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जरूर जान लें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) पदों पर होने वाली भर्ती के लिए परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं. बता दें, कुछ समय पहले ही यूपी एसआई (SI) भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि अब भर्ती बोर्ड जल्द ही (ASI) पदों की एग्जाम डेट की भी घोषणा कर सकता है.

जारी किया आधिकारिक संक्षिप्त सूचना नोटिस

एग्जाम डेट जारी करने से पहले यूपीपीआरपीबी (UPPRPB) ने x`एएसआई (ASI) पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक संक्षिप्त सूचना नोटिस जारी किया है, जिसमें परीक्षा से जुड़ी कई जरूरी बातों का जिक्र किया गया है. इस ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए परीक्षा अलग-अलग तारीखों में कराई जा सकती हैं. इसके साथ ही इनके प्रश्न पत्र भी अलग-अलग हो सकते हैं. जरूरत पड़ी तो अंकों की नॉर्मलाइजेशन (Normalization) प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं विजिट

इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. ASI पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की कंप्लीट रीविजन व प्रैक्टिस के लिए FREE UP Police ASI Course- Join Now पर जाकर ज्वाईन कर सकते हैं.

नही की जाएगी नेगेटिव मार्किंग

भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यह परीक्षा 400 अंकों की होगी. इसमें 200 प्रश्न दिए जाएंगे. हर प्रश्न 2 नंबर का होगा. अच्छी बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. अगर आपका प्रश्न गलत भी होगा तो उसकी वजह से आपके सही वाले प्रश्न के मार्कस नहीं काटे जाएंगे.

