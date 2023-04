Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed shot dead : माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया है. अतीक अहमद और अशरफ उमेश पाल हत्‍याकांड में आरोपी थे. दोनों पुलिस कस्‍टडी में थे. बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में गोलीबारी में दोनों को गोली लगी और मौत हो गई.

खबरों के मुताबिक, तीन हमलावर मीडियाकर्मी के भेष में आए थे और उन्होंने मेडिकल क़ॉलेज में अतीक और अशरफ के पहुंचते ही पहले उनसे सवाल पूछे. जब अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया तो उसी वक्त उन्होंने पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. तीन हमलावरों को पकड़ लिया गया और उनके नाम सनी, लवलेश और अरुण हैं.

Murderers shouted "Jai Sri Ram" after firing bullets on Atiq Ahmed and Ashraf.

JUNGLE RAJ..! #AtiqueAhmed #Prayagraj https://t.co/OdJUV3oc6x

— Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) April 15, 2023