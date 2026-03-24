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धुरंधर 2 से अतीक अहमद के किस्से हुए जिंदा, क्या पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी से जुड़े थे माफिया के तार, पूर्व IG सूर्य कुमार का सनसनीखेज खुलासा

Atiq Ahmed Real V/s Reel: बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 की रिलीज के साथ ही यूपी के माफिया-डॉन अतीक अहमद के किस्से फिर जिंदा हो गये हैं. क्या धुरंधर 2 में जिस तरह से अतीक का कनेक्शन पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी से दिखाया गया है वो सच है-  इस बारे में पूर्व आईजी सूर्यकुमार ने बड़ा खुलासा किया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 24, 2026, 05:29 PM IST
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माफिया अतीक अहमद
माफिया अतीक अहमद

ब्यूरो रिपोर्ट/लखनऊ: धुरंधर के सिक्वल 'धुरंधर द रिवेंज' में कई ऐसे किरदार दिखाये गये हैं जो रियल लाइफ से मेल खाते है. इन्हीं में से एक किरदार है यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद का. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या माफिया अतीक अहमद का पाकिस्तान और उसकी खूफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन था. ऐसे ही सवालों को लेकर जब पूर्व आईजी (प्रयागराज) सूर्य कुमार से बात की गई तो उन्होंने रियल लाइफ के अतीक अहमद के बारे में कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे किये जो शायद अब तक अनसुने थे. 

गैंगस्टर अतीक अहमद के दबदबे और कनेक्शन के बारे में  पूर्व आईजी सूर्य कुमार बताते हैं, "1986 में मेरी तैनाती इलाहाबाद में थी. वहां दंगा हुआ, और बाद में मुझे पता चला कि अतीक ने ही इसे शुरू किया था. जब पुलिस ने सख्ती बरती, तो हमने अतीक अहमद के घर की तलाशी ली, लेकिन वह मुंबई भाग गया. धीरे-धीरे वह माफिया सरगना बन गया.  हालात ऐसे थे कि वह विवादित जमीनें कम दाम में खरीदकर मुनाफा कमाता था. अगर कोई उसका विरोध करता, तो वह उन्हें धमकाता या जान से मार देता था. 

पूर्व आईजी ने बताया कि,  पाकिस्तान से आईएसआई के लोगों का एक गिरोह था जो नकली भारतीय मुद्रा छापकर काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास भेजता था, सिवान में शहाबुद्दीन, मऊ में मुख्तार अंसारी और इलाहाबाद में अतीक अहमद के बीच घनिष्ठ संबंध थे. वे सब मिलकर नकली मुद्रा छापते थे. उस पैसे का इस्तेमाल करके वे अपने गिरोह को बढ़ाने और मुनाफा कमाने में करते थे." 

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सूर्य कुमार आगे बताते हैं, "जब उन्हें एहसास हुआ कि पुलिस सख्ती बरत रही है, तो उन्होंने राजनीतिक लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया. अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला और फिर वह 'अपना दल' पार्टी में शामिल हो गया. 

राजू पाल और उमेश पाल की हत्या की वजह 
पर्व पुलिस अधिकारी सूर्य कुमार ने बताया, "इस गुंडे (अतीक अहमद) ने राजू पाल की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ अहमद को विधानसभा चुनाव में कड़ी शिकस्त दी थी. वह बिना विपक्ष के चुनाव लड़ना चाहता था. बाद में, उमेश पाल, जो उस मामले में गवाही दे रहा था, को उसके गुंडों ने घर के बाहर ही गोलियों से भूनकर मार डाला था. जब अधिकारियों का दबदबा बढ़ा और उन्हें सरकार का समर्थन मिला, तो उनका गिरोह टूट गया. उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई. आम तौर पर, वह सभी गुंडागर्दी वाली गतिविधियां करता था, और इस तरह उसका अंत हुआ." 

सूर्य कुमार ने बताया कि, "जिन लोगों को वह परेशान करता था, वे उसके खिलाफ खड़े होने लगे. तरीका था नकली मुद्रा. नकली मुद्रा लेकर जमीन खरीदना और अपना पैसा बढ़ाना. उस समय कोई निगरानी नहीं थी. हमें नहीं पता था कि वह कहां भागता था.जब कोई उपयुक्त सरकार आती, तो वह लौट आता था. मेरे समय में कोई राजनीतिक दबाव नहीं था क्योंकि उसके पक्ष में कोई सरकार नहीं थी, लेकिन जब वह सांसद बना, तो वह चुनाव में बहुत पैसा खर्च करता था. "

पूर्व आईजी सूर्य कुमार ने अतीक के बारे में जो बताया वह चौंकाने वाला जरूर हो सकता है लेकिन उनसे मिली जानकारी अतीक के बारे में लोगों को अपनी राय तय करने में काफी मददगार साबित हो सकती है. 

ये भी पढ़ें: अतीक का भांजा 16 महीने की आंख मिचौली के बाद गिरफ्तार, माफिया की बीवी का मिलेगा सुराग

 

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