AU Small Finance Bank Q4 Results: यहां चेक करें टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट समेत दूसरी डिटेल्स

नई दिल्लीः एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AUSFB) ने अपनी चौथी तिमाही के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है. मंगलवार को बैंक ने जानकारी दी कि मार्च 2022 को खत्म तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 105 फीसदी बढ़कर 346 करोड़ रुपये हो गया. पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. इसे बैंकिंग ऑपरेशन में 5 साल पूरे हो गए हैं. वहीं, बैंक ने बोनस इक्विटी शेयर और डिविडेंड का भी ऐलान किया है.

1,978.41 करोड़ रुपये की इनकम

एक रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर स्थित कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की समान तिमाही में 169 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था. जनवरी-मार्च की अवधि के दौरान टोटल इनकम बढ़कर 1,978.41 करोड़ रुपये हो गई, जो 2020-21 की समान तिमाही में 1,539.54 करोड़ रुपये थी. बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है. वहीं, तिमाही के दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन-भुगतान किए गए ब्याज और प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर एक साल पहले की अवधि में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गया.

शुद्ध ब्याज आय में भी इजाफा

बैंक के लिए फंड की लागत 6.5 प्रतिशत से घटकर 5.7 प्रतिशत हो गई है. पूरे साल 2021-22 के लिए लेंडर ने 1130 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट प्राप्त किया, जो 2020-21 में 1,171 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है. हालांकि, साल की आय 21 प्रतिशत 6,915 करोड़ रुपये हो गई. बैंक ने कहा कि शुद्ध ब्याज आय 37 प्रतिशत बढ़कर 3,234 करोड़ हो गई.

AU Bank completes 5 years of Banking operations and delivers a robust overall performance. The Board have recommended issuance of bonus equity shares in the ratio of 1:1 and a dividend of Rs. 1/- per share (pre-bonus issue). #AUBankResults

Read more: https://t.co/4cWyFcabsM pic.twitter.com/ClRYyYAg3T

— AU Small Finance Bank (@aubankindia) April 26, 2022