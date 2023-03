Avatar 2 OTT Release: खत्म होने वाला है अवतार 2 के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार, जानिए कब और और कहां देख पाएंगे

Avatar 2 OTT Release Date: 16 दिसंबर को थियेटर्स रिलीज हुई 'अवतार: द वे ऑफ वाटर (Avatar: The Way of Water)' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था. डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) के निर्देशन में बनी इस साइंस फिक्शन फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी. मूवी ने विजुअल इफेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड 2023 अपने नाम किया है. अब फिल्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का ओटीटी व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जानिए इसे कब और कहां देख सकते हैं.

ओटीटी पर कब रिलीज होगी फिल्म (Avatar: The Way of Water OTT Release Date)

हाल के समय में लोग ओटीटी पर फिल्मों को देखना खूब पसंद करते हैं. आमतौर पर एक फिल्म 2 से 3 महीने के भीतर ओटीटी पर आ जाती है. अवतार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसके रिलीज डेट की जानकारी एक पोस्टर शेयर कर दी गई है. जिसके मुताबिक यह फिल्म 28 मार्च को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी.

अवतार 2 किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज(Avatar: The Way of Water OTT Platform)

अवतार: द वे ऑफ वाटर के ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स मे मुताबिक अमेजन प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी, वुडू और मूवीज एनीवियर पर यह रेंट पर उपलब्ध रहेगी. यानी इसकी डायरेक्ट स्ट्रीमिंग नहीं होगी, इसे आपको खरीदकर देखना पड़ेगा. ये फिल्म डॉल्बी एटमॉस ऑडियो के साथ 4के अल्ट्रा HD की क्वालिटी में उपलब्ध होगी.

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने मचाया था धमाल

'अवतार: द वे ऑफ वाटर (Avatar: The Way of Water) ने धमाल मचाते हुए रिकॉर्ड कमाई की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म 250 मिलियन डॉलर की मोटी रकम पर तैयार की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो इसने 1.7 बिलियन से ज्यादा की कमाई की थी.

अवतार-2 की कास्ट ( Avatar: The Way of Water Full Cast)

'अवतार: द वे ऑफ वाटर का निर्माण जेम्स कैमरून (James Cameron) और जॉन लैंड्यू ने किया है, फिल्म का निर्देशन जेम्स ने किया. स्क्रिप्ट राइटर भी जेम्स कैमरून, रिक जफा, अमांडा सिल्वर, जोस फ्रीडमैन और शेन सलेरनोने किया है. स्टार कास्ट को देखें तो इसमें सैम वर्थिंगटन, जो सल्डाना, सिगरनी वीवर, स्टीफन लैंग और केट विंसलेट शामिल हैं.