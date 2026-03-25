अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत, यौन शोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Swami Avimukteshwaranand News: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. माघ मेले में बटुक शिष्यों के साथ यौन शोषण के आरोप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. अग्रिम जमानत को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से याचिका दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.