/अवध विश्वविद्यालय के नए कैंपस को मिली बड़ी सौगात, राज्यपाल ने मियावाकी वन समेत 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन

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Ayodhya News: अयोध्या के डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिली है. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने नवीन परिसर में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया.
राज्यपाल ने नवीन परिसर में तैयार किए गए मियावाकी वन, ईडीपी बेसमेंट और 11 केवी विद्युत सब-स्टेशन का औपचारिक उद्घाटन किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों से विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली.
32 हजार वर्ग फीट में तैयार हुआ मियावाकी वन
पर्यावरण संरक्षण और विश्वविद्यालय परिसर को हराभरा बनाने की दिशा में 32 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में मियावाकी वन विकसित किया गया है. इस वन में भ्रमण के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबा घुमावदार पाथवे तैयार किया गया है. जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए यहां 1100 से अधिक पौधे लगाए गए हैं. इनमें विभिन्न प्रजातियों के पौधों को शामिल किया गया है, जिससे परिसर में हरित क्षेत्र के साथ-साथ स्थानीय जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मियावाकी वन में रुद्राक्ष और चंदन के पौधे रोपित कर इसके उद्घाटन को यादगार बनाया.
ईडीपी बेसमेंट और 11 केवी सब-स्टेशन का भी उद्घाटन
मियावाकी वन के अलावा राज्यपाल ने नवीन परिसर में तैयार ईडीपी बेसमेंट और 11 केवी विद्युत सब-स्टेशन का भी उद्घाटन किया. विद्युत सब-स्टेशन के शुरू होने से नवीन परिसर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.
राज्यपाल ने परिसर में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने तथा निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर जानकारी ली.
कुलपति समेत कई अधिकारी रहे मौजूद
उद्घाटन एवं निरीक्षण कार्यक्रम में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह, राज्यपाल एवं कुलाधिपति के ओएसडी अशोक देसाई, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी (CDO), एडीएम प्रशासन, विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विनय कुमार सिंह, वित्त अधिकारी पूर्णेन्दु शुक्ल, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. नवीन परिसर में हो रहे इन विकास कार्यों से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय और आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.