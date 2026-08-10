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अवध विश्वविद्यालय के नए कैंपस को मिली बड़ी सौगात, राज्यपाल ने मियावाकी वन समेत 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन

अवध विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मियावाकी वन, ईडीपी बेसमेंट और 11 केवी विद्युत सब-स्टेशन का उद्घाटन किया. 32 हजार वर्ग फीट में विकसित मियावाकी वन में 1100 से अधिक पौधे लगाए गए हैं.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 10, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:17 PM IST
अवध विश्वविद्यालय के नए कैंपस को मिली बड़ी सौगात, राज्यपाल ने मियावाकी वन समेत 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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