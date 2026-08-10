/अवध विश्वविद्यालय के नए कैंपस को मिली बड़ी सौगात, राज्यपाल ने मियावाकी वन समेत 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन

पर्यावरण संरक्षण और विश्वविद्यालय परिसर को हराभरा बनाने की दिशा में 32 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में मियावाकी वन विकसित किया गया है. इस वन में भ्रमण के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबा घुमावदार पाथवे तैयार किया गया है. जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए यहां 1100 से अधिक पौधे लगाए गए हैं. इनमें विभिन्न प्रजातियों के पौधों को शामिल किया गया है, जिससे परिसर में हरित क्षेत्र के साथ-साथ स्थानीय जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मियावाकी वन में रुद्राक्ष और चंदन के पौधे रोपित कर इसके उद्घाटन को यादगार बनाया.