33 लाख दीये, 55 हजार लीटर तेल और 65 लाख बातियां.. ऐसे सजेगी रामनगरी

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अयोध्या एक बार फिर दीपों की रोशनी से जगमगाने को तैयार है. इस बार रामनगरी में 10वां दीपोत्सव मनाया जाएगा. 5 से 7 नवंबर तक होने वाले आयोजन में राम की पैड़ी समेत करीब दो किलोमीटर के इलाके में 33 लाख मिट्टी के दीये जलाए जाएंगे. दीयों को रोशन करने के लिए 55 हजार लीटर तेल और 65 लाख बातियों की व्यवस्था की जा रही है. आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अलग-अलग कामों के लिए पांच टेंडर भी जारी किए गए हैं.
33 लाख दीयों से सजेगी राम की पैड़ी
दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी से लेकर आसपास के घाटों तक दीयों की कतारें दिखाई देंगी. इसके लिए बड़ी संख्या में मिट्टी के दीये तैयार कराए जा रहे हैं. 33 लाख दीयों को जलाने के लिए 65 लाख बातियों और करीब 55 हजार लीटर तेल की जरूरत होगी. इसके अलावा दीप जलाने के दौरान इस्तेमाल होने वाली मोमबत्ती, टी-शर्ट और करीब 150 किलो कपूर समेत दूसरी सामग्री का भी इंतजाम किया जा रहा है.
राम की पैड़ी पर बनेगा खास मंच
इस बार राम की पैड़ी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक विशेष मंच बनाया जाएगा. यहां दीपोत्सव के दौरान अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. राम की पैड़ी के घाटों को दीयों से सजाने के साथ अयोध्या के प्रमुख मंदिरों पर भी एलईडी लाइटिंग की जाएगी. सरयू तट और आसपास के दूसरे घाट भी रोशनी से सजाए जाएंगे. शाम होते ही पूरा इलाका दीपों और रंग-बिरंगी रोशनी से चमकता नजर आएगा.
34 हजार वालंटियर संभालेंगे जिम्मेदारी
इतने बड़े आयोजन में 34 हजार वालंटियर की भूमिका अहम होगी. ये वालंटियर दीप जलाने से लेकर आयोजन की व्यवस्था संभालने तक अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाएंगे. दीपों को तय जगह पर रखने और उन्हें सही समय पर जलाने का काम भी इन्हीं की मदद से पूरा कराया जाएगा. आयोजन में शामिल होने वाले करीब 34 हजार छात्रों के खाने-पीने की व्यवस्था भी की जा रही है.
छात्र भी बनेंगे दीपोत्सव का हिस्सा
दीपोत्सव में बड़ी संख्या में छात्रों को भी जोड़ा जा रहा है. इससे उन्हें सिर्फ दर्शक के तौर पर नहीं, बल्कि आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था के साथ वालंटियरों के प्रशिक्षण की तैयारी भी चल रही है. इतने बड़े स्तर पर दीप जलाने के लिए टीमों को पहले से जिम्मेदारियां बांटने और पूरी व्यवस्था समझाने पर जोर दिया जा रहा है.
सुरक्षा और ट्रैफिक पर भी नजर
अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में सिर्फ दीयों और सजावट पर ही नहीं, सुरक्षा, यातायात और साफ-सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है. करीब दो किलोमीटर के इलाके में दीपों की व्यवस्था के साथ फूलों और रोशनी से सजावट की जाएगी. भीड़ को देखते हुए लोगों की आवाजाही और सुविधाओं को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं.
पांच टेंडर से पूरी होंगी तैयारियां
दीपोत्सव की अलग-अलग व्यवस्थाओं के लिए पांच टेंडर जारी किए गए हैं. इनमें दीपों और दूसरी सामग्री से लेकर स्टेज निर्माण और सजावट तक के काम शामिल हैं. अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की ओर से आयोजन की तैयारियां कराई जा रही हैं. परिषद के सीईओ जयेंद्र कुमार के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जरूरी सामान की आपूर्ति शुरू हो जाएगी.
दीयों के साथ मंदिर भी चमकेंगे
इस बार दीपोत्सव में सिर्फ घाटों पर दीयों की कतारें ही आकर्षण का केंद्र नहीं होंगी. अयोध्या के प्रमुख मंदिरों को भी एलईडी लाइटों से सजाने की तैयारी है. सरयू के घाटों और आसपास के इलाकों में भी विशेष रोशनी की जाएगी. इसका मकसद पूरे अयोध्या धाम को एक साथ रोशनी से सजाना है, ताकि दीपोत्सव के दौरान शहर का अलग ही नजारा दिखाई दे.
नवंबर में फिर बनेगा रोशनी का नजारा
अयोध्या में दीपोत्सव अब हर साल होने वाला बड़ा आयोजन बन चुका है. देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं. इस बार 10वें दीपोत्सव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं. 5 से 7 नवंबर तक चलने वाले आयोजन में 33 लाख दीये जलाए जाएंगे. राम की पैड़ी, सरयू तट और मंदिरों की रोशनी के बीच नवंबर में रामनगरी एक बार फिर दीपों से जगमगाती नजर आएगी.