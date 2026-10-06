33 लाख दीये, 55 हजार लीटर तेल और 65 लाख बातियां.. ऐसे सजेगी रामनगरी

अयोध्या एक बार फिर दीपों की रोशनी से जगमगाने को तैयार है. इस बार रामनगरी में 10वां दीपोत्सव मनाया जाएगा. 5 से 7 नवंबर तक होने वाले आयोजन में राम की पैड़ी समेत करीब दो किलोमीटर के इलाके में 33 लाख मिट्टी के दीये जलाए जाएंगे. दीयों को रोशन करने के लिए 55 हजार लीटर तेल और 65 लाख बातियों की व्यवस्था की जा रही है. आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अलग-अलग कामों के लिए पांच टेंडर भी जारी किए गए हैं.