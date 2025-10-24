Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2973853
Zee UP-UttarakhandAyodhya

राम की नगरी अयोध्या में लगता है यमराज का मेला! जानिए अनोखी परंपरा

Ayodhya News: भगवान श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या वैसे तो हर दिन भक्ति, आस्था और अध्यात्म का केंद्र बनी रहती है, लेकिन दीपावली के तीसरे दिन यहां एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. इस दिन भक्त यमराज की पूजा करते हैं। यह अनोखा आयोजन न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि पौराणिक कथा और पारिवारिक प्रेम का भी प्रतीक है.

 

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राम की नगरी अयोध्या में लगता है यमराज का मेला! जानिए अनोखी परंपरा

Ayodhya: भगवान श्रीराम की पावन भूमि अयोध्या में दीपावली के तीसरे दिन जहां चारों ओर दीपों की जगमगाहट और भक्ति का उत्सव छाया रहता है. वहीं, इस दिन एक विशेष और अनोखी परंपरा निभाई जाती है 'यमराज की पूजा'. मृत्यु के देवता यमराज की यह आराधना न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि भाई-बहन के स्नेह, पौराणिक कथा और जीवन-मृत्यु के गूढ़ संदेश को भी संजोए हुए है.

सरयू नदी में स्नान के बाद होती है यमराज की पूजा

अयोध्या में हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर यम द्वितीया का भव्य आयोजन होता है. श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर यमराज की पूजा करते हैं. यह परंपरा उस पौराणिक कथा से जुड़ी है जब यमराज भगवान श्रीराम को वैकुंठ ले जाने अयोध्या आए थे. इस अवसर पर अयोध्या का यमथरा घाट आस्था, भक्ति और लोक परंपराओं का संगम बन जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अयोध्या में यमराज की आराधना का अनोखा पर्व

दीपावली के तीसरे दिन अयोध्या में यम द्वितीया का पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन सरयू तट स्थित यमथरा घाट पर हजारों भक्त यमराज की पूजा करने पहुंचते हैं. प्रातःकाल से ही श्रद्धालु सरयू स्नान कर भयमुक्त जीवन और दीर्घायु की कामना करते हैं. वातावरण में भजन, आरती और दीपदान की पवित्र गूंज गूंजती रहती है.

पौराणिक कथा से जुड़ा है आयोजन का इतिहास

मान्यता है कि जब भगवान श्रीराम ने पृथ्वी से वैकुंठ गमन का निश्चय किया, तब यमराज स्वयं उन्हें लेने अयोध्या आए थे. उन्होंने जमथरा घाट पर विश्राम किया था और यहीं से श्रीराम गुप्तार घाट की ओर प्रस्थान कर जल समाधि ली थी. इसी स्मृति में हर वर्ष यम द्वितीया के दिन इस घाट पर यमराज की पूजा और मेला आयोजित किया जाता है.

भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है यम द्वितीया

इस दिन बहनें व्रत रखकर यमराज से अपने भाइयों की दीर्घायु और कल्याण की प्रार्थना करती हैं. इसलिए इसे भाई द्वितीया भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे, और तभी से यह परंपरा भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक बन गई.

भक्ति, अनुशासन और कर्म का संदेश

श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यमराज की पूजा से व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में संतुलन तथा अनुशासन का भाव बढ़ता है. अयोध्या का यह आयोजन केवल पूजा नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और पौराणिक इतिहास का जीवंत संगम है, जो इस नगरी की आध्यात्मिक पहचान को और गहरा करता है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

TAGS

AyodhyaYam Dwitiya

Trending news

Bihar elections
अखिलेश यादव ने आजम खान को सौंपी बड़ी जिम्‍मेदारी, बिहार चुनाव को लेकर ये ऐलान
artificial rain iit kanpur
IIT कानपुर का स्मॉग पर बड़ा प्रहार! दिल्ली की तरफ उड़ा क्लाउड सीडिंग एयरक्राफ्ट
Ayodhya
राम की नगरी अयोध्या में लगता है यमराज का मेला! जानिए अनोखी परंपरा
agra latest news
भाई दूज पर उठी भाई की अर्थी, पाइप गन बनी 'यमराज', तिलक के लिए बहन करती रही इंतजार
Varanasi News
3 साल बाद क्यों बदली जाएगी ज्ञानवापी के वजूखाने के ताले की सील?
jalaun news
यूपी के इस छात्र की हर तरफ हो रही तारीफ, ड्रोन उड़ान में रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास
Deoria news
बेटी से रेप के आरोपी का पिता ने काटा प्राइवेट पार्ट, फिर खुद फांसी लगाकर दे दी जान
Bareilly News
तौकीर मियां ने जो किया उसी की सजा मिल रही... निदा खान ने जारी किया वीडियो
Sant Kabir Nagar News
मुझे बचपन से सनातन धर्म पसंद...मुस्लिम युवती ने प्यार की खातिर तोड़ी मजहब की दीवार
Gorakhpur News
गोरखपुर में सरकारी टीचर ने पार कीं बर्बरता की हदें, मासूम को कमरे में बंदकर पीटा