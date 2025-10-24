राम की नगरी अयोध्या में लगता है यमराज का मेला! जानिए अनोखी परंपरा

Ayodhya: भगवान श्रीराम की पावन भूमि अयोध्या में दीपावली के तीसरे दिन जहां चारों ओर दीपों की जगमगाहट और भक्ति का उत्सव छाया रहता है. वहीं, इस दिन एक विशेष और अनोखी परंपरा निभाई जाती है 'यमराज की पूजा'. मृत्यु के देवता यमराज की यह आराधना न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि भाई-बहन के स्नेह, पौराणिक कथा और जीवन-मृत्यु के गूढ़ संदेश को भी संजोए हुए है.

सरयू नदी में स्नान के बाद होती है यमराज की पूजा

अयोध्या में हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर यम द्वितीया का भव्य आयोजन होता है. श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर यमराज की पूजा करते हैं. यह परंपरा उस पौराणिक कथा से जुड़ी है जब यमराज भगवान श्रीराम को वैकुंठ ले जाने अयोध्या आए थे. इस अवसर पर अयोध्या का यमथरा घाट आस्था, भक्ति और लोक परंपराओं का संगम बन जाता है.

अयोध्या में यमराज की आराधना का अनोखा पर्व

दीपावली के तीसरे दिन अयोध्या में यम द्वितीया का पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन सरयू तट स्थित यमथरा घाट पर हजारों भक्त यमराज की पूजा करने पहुंचते हैं. प्रातःकाल से ही श्रद्धालु सरयू स्नान कर भयमुक्त जीवन और दीर्घायु की कामना करते हैं. वातावरण में भजन, आरती और दीपदान की पवित्र गूंज गूंजती रहती है.

पौराणिक कथा से जुड़ा है आयोजन का इतिहास

मान्यता है कि जब भगवान श्रीराम ने पृथ्वी से वैकुंठ गमन का निश्चय किया, तब यमराज स्वयं उन्हें लेने अयोध्या आए थे. उन्होंने जमथरा घाट पर विश्राम किया था और यहीं से श्रीराम गुप्तार घाट की ओर प्रस्थान कर जल समाधि ली थी. इसी स्मृति में हर वर्ष यम द्वितीया के दिन इस घाट पर यमराज की पूजा और मेला आयोजित किया जाता है.

भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है यम द्वितीया

इस दिन बहनें व्रत रखकर यमराज से अपने भाइयों की दीर्घायु और कल्याण की प्रार्थना करती हैं. इसलिए इसे भाई द्वितीया भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे, और तभी से यह परंपरा भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक बन गई.

भक्ति, अनुशासन और कर्म का संदेश

श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यमराज की पूजा से व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में संतुलन तथा अनुशासन का भाव बढ़ता है. अयोध्या का यह आयोजन केवल पूजा नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और पौराणिक इतिहास का जीवंत संगम है, जो इस नगरी की आध्यात्मिक पहचान को और गहरा करता है.

