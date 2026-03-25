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भव्य श्रृंगार, 56 भोग और फूल बंगला... रामनवमी पर अयोध्या से लाइव होगा दिव्य उत्सव, घर बैठे होंगे रामलला के दर्शन

Ayodhya Ramnavami 2026:  रामनवमी पर्व के लिए अयोध्या राम मंदिर में विशेष प्रबंध किये गये हैं तो वहीं पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण उस दिन  दूरदर्शन पर किया जाएगा. इतना ही नहीं मंदिर में भी श्रद्धालुओं को लाइव आरती और पूजा अर्चना देखने के लिए करीब 60 एलईडी लगाई गई हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 25, 2026, 03:07 PM IST
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Ayodhya Ram Mandir
Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya: अयोध्या में इस बार रामनवमी का पर्व बेहद खास होने जा रहा है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि 27 मार्च को होने वाले राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन देश-विदेश के श्रद्धालुओं तक लाइव पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. इसके लिए दूरदर्शन पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा, जिससे लोग घर बैठे प्रभु श्रीराम के दर्शन कर सकेंगे.

कैसा रहेगा रामनवमी का कार्यक्रम
रामनवमी के दिन सुबह से ही मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो जाएगा. प्रातःकाल भगवान राम का अभिषेक किया जाएगा, जिसमें पंचामृत और दिव्य औषधियों का उपयोग होगा. इसके बाद रामलला का भव्य श्रृंगार किया जाएगा और 56 भोग अर्पित किए जाएंगे. मंदिर के गर्भगृह को फूलों से सजे 'फूल बंगला' के रूप में सजाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा.

नवमी का शुभ मुहूर्त 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चैत्र शुक्ल नवमी का शुभ मुहूर्त 27 मार्च को दोपहर 12 बजे के आसपास रहेगा. इसी समय रामलला के प्राकट्य की महाआरती उतारी जाएगी. इस खास क्षण को और दिव्य बनाने के लिए “सूर्य तिलक” की अनूठी व्यवस्था भी की गई है. आधुनिक तकनीक की मदद से सूर्य की किरणें सीधे भगवान के ललाट पर पड़ेंगी और तिलक का स्वरूप लेंगी. यह अद्भुत दृश्य लगभग चार मिनट तक दिखाई देगा.

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मंदिर में लगेंगी 5 दर्जन एलईडी
मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पांच दर्जन से अधिक एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का साक्षी बन सकें. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा. 

हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में चैत्र रामनवमी मेले का आयोजन होगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है. खासतौर पर कनक भवन में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगने की संभावना है.

प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर इस आयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि हर श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन सके. 

ये भी पढ़ें: सोने और जवाहरातों से जड़ी भव्य श्रीराम की मूर्ति का अनावरण, अयोध्या राम मंदिर का और बढ़ा गौरव

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