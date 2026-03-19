अयोध्या में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी! किसानों में चिंता बढ़ी; जानिए कैसा रहेगा शुक्रवार का मौसम

Ayodhya Rain Alert: अयोध्या में मौसम अचानक बदल रहा है, जिससे किसान अपने तैयार फसलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. बुधवार से ही बादलों की आवाजाही लगातार हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई है. विशेषकर सरसों और गेहूं की फसल के लिए यह स्थिति चिंता का सबब बन गई है.

बारिश से हो सकती है परेशानी

किसानों का कहना है कि सरसों की कटाई का मौसम चल रहा है और यदि बारिश होती है तो खेतों में कटी हुई फसल को भारी नुकसान हो सकता है. वहीं, तेज हवाओं के कारण गेहूं की खड़ी फसल भी गिर सकती है, जिससे उपज प्रभावित होगी. किसान बता रहे हैं कि चना, मटर और अन्य दलहनी व तिलहनी फसलों की कटाई भी चल रही है, लेकिन बारिश होने पर ये फसलें जमीन में चिपक जाती हैं और उन्हें निकालने में परेशानी आती है. इससे किसानों को आर्थिक नुकसान का डर है.

कैसा रहा आज का मौसम

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज के मौसम वेधशाला से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मौसम विशेषज्ञ डॉ. सीताराम मिश्रा ने बताया कि 19 मार्च को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 81 प्रतिशत और न्यूनतम 44 प्रतिशत रही. हवा की गति 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दिशा उत्तर-पूर्वी थी. हालांकि, दिन भर कोई वर्षा दर्ज नहीं हुई, लेकिन अब मौसम में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं.

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आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है

किसानों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है क्योंकि सरसों और गेहूं की फसल की कटाई पूरी तरह नहीं हुई है. मौसम साफ न रहने और तेज हवाओं के कारण फसल को भारी नुकसान हो सकता है. वहीं, चना और मटर जैसी फसलें बारिश में जमीन में चिपकने के कारण निकालने में मुश्किल होती हैं, जिससे आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है.

कृषि विशेषज्ञ किसानों से सलाह

अयोध्या के कृषि विशेषज्ञ किसानों से सलाह दे रहे हैं कि वे अपने खेतों में कटाई की गई फसल को सुरक्षित रखने के लिए उपाय करें. संभव हो तो फसल को जल्दी काटकर सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करें और कमजोर पौधों को सहारा दें. मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए, किसानों को अपने खेतों की निगरानी और तैयारियों को दोगुना करना होगा ताकि आने वाली बारिश और तूफान से फसल का नुकसान कम से कम हो.

कैसा रहेगा कल का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 20 मार्च को अयोध्या में तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा. आर्द्रता 90 प्रतिशत तक रहने की संभावना है. दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. साथ ही, तेज हवाओं (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा) के साथ तूफान आने की संभावना जताई गई है.