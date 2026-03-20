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यूपी में कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट! जानिए कैसा रहेगा अयोध्या का मौसम?

Ayodhya Rain Alert: अयोध्या में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बूंदाबांदी ने पूरे माहौल को बदल दिया. तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को जहां ठंडक का एहसास हुआ, वहीं इस बदले मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:55 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Ayodhya Rain Alert: अयोध्या में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली, जब तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई. इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली. हालांकि, इस बे-मौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें अब मौसम की मार झेल रही हैं.

वहीं जिले के रुदौली क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया. बड़े-बड़े ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा और सड़क व दैनिक गतिविधियां भी बाधित हुईं. अचानक बदले इस मौसम ने एक ओर राहत दी, तो दूसरी ओर किसानों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर दीं.

फसलों पर पड़ा सबसे ज्यादे प्रभाव
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों पर पड़ा है. कई स्थानों पर फसलें जमीन पर गिर गईं, जिससे उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है. तेज हवा और नमी के कारण फसलों के खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे किसानों की मेहनत पर असर पड़ सकता है.

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किसानों का कहना है कि कटाई से ठीक पहले हुई इस बारिश ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. उन्हें आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है, क्योंकि फसल खराब होने से आमदनी प्रभावित होगी. ऐसे में सरकार से राहत और मुआवजे की उम्मीद भी जताई जा रही है.

कैसा रहेगा कल रामनगरी का मौसम?
21 मार्च को अयोध्या में अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम में उतार-चढ़ाव के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय अपनाने की जरूरत है.

कैसा रहेगा कल यूपी का मौसम?
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 21 मार्च को भी उत्तर प्रदेश में मौसम अस्थिर बना रहेगा. कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है, जहां 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे फसलों और जनजीवन पर असर पड़ सकता है.

और पढे़ं: बुंदेलखंड में बेमौसम बारिश और ओलों का कहर, टूटी किसानों की उम्मीदें,  जानिए कैसा रहेगा शनिवार का मौसम

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