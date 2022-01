UP Election 2022: Rampur की पांचों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी सपा, Azam को जेल से चुनाव लड़वा सकते हैं अखिलेश

Samajwadi Party Will Field All Seats Of Rampur: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) की तारीखे जैसे-जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. प्रदेश के सभी राजनीतिक दल चुनावी जोड़-घटाव में लग गए हैं. उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं. इसी कड़ी में सूत्रों के हवाले से समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) रामपुर जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन अभी लिस्ट आना बाकी है. इस बार भी सपा चारों पुराने प्रत्याशियों को टिकट दे सकती है.

आजम खां रामपुर शहर से लड़ सकते हैं चुनाव

सूत्रों की माने तो सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां रामपुर शहर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं.

सूत्रों की माने तो आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम इस बार भी स्वार-टांडा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं.

सूत्रों की माने तो चमरौआ विधानसभा सीट पर विधायक नसीर अहमद प्रत्याशी हो सकते हैं.

सूत्रों की माने तो रामपुर जिले की मिलक सुरक्षित सीट से पूर्व विधायक विजय सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं.

सूत्रों की माने तो बिलासपुर सीट से जिला पंचायत सदस्य अमरजीत सिंह प्रत्याशी हो सकते है.

वहीं, आजम खां के करीबियों का कहना है कि आजम खां जल्द ही जमानत पर रिहा होंगे और उसके बाद अब्दुल्ला आजम और आजम खान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसकी तैयारियां भी शुरू हो रही हैं . फिलहाल अब्दुल्लाह आजम लखनऊ में हैं और अपने पिता को जमानत पर रिहा कराने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं. इस दौरान वह अपने वकीलों और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं.

