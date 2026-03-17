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क्या पंडित होना अपराध है?... बदायूं डबल मर्डर केस में परिजनों ने दी आत्मदाह की चेतावनी, SIT ने खंगाले सबूत

Badaun Double Murder Case: 12 मार्च को मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव स्थित एचपीसीएल के सीबीजी प्लांट में घुसकर मैनेजर सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:51 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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Badaun Double Murder Case: बदायूं में एचपीसीएल के सीबीजी प्लांट में दिन दहाड़े डबल मर्डर केस में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है. एसआईटी की टीम मंगलवार को बदायूं स्थित एचपीसीएल के सीबीजी प्लांट पहुंची और कर्मचारियों से पूछताछ की. वहीं, हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के कथित अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. उधर, मृतक मैनेजर और उप प्रबंधक के परिजनों ने सीबीआई से जांच न होने पर आत्मदाह की धमकी दी है. 

एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की टीम मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंची. इस दौरान टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. साथ ही प्लांट के कर्मचारियों से पूछताछ की. डबल मर्डर केस के बाद सीएम योगी ने एसएसपी बृजेश कुमार सिंह को हटा दिया था. आईपीएस अंकिता शर्मा को एसएसपी बनाया गया है. वहीं, मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है. 

आरोपी अजय प्रताप सिंह की संपत्ति पर चला बुलडोजर
मंगलवार सुबह ही दातागंज तहसील प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ सैजनी गांव पहुंची. यहां डबल मर्डर के मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया. तहसील प्रशासन के मुताबिक, आरोपी अजय प्रताप सिंह ने दबंगई के चलते सैजनी गांव में अवैध मार्केट बना रखी थी. इसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. बताया गया कि अजय का गांव में लंबे समय से प्रभाव कायम था. दबदबे के चलते अवैध कब्जा कर लेता था. 

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डबल मर्डर से कांप गया था बदायूं 
बता दें कि 12 मार्च को मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव स्थित एचपीसीएल के सीबीजी प्लांट में घुसकर मैनेजर सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दिन दहाड़े इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे. 

हर्षित मिश्रा के परिजनों में बढ़ा आक्रोश 
वहीं, डबल मर्डर के बाद मृतक हर्षित मिश्रा के परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. मृतक हर्षित मिश्रा के मामा विकास मिश्रा ने योगी सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेंगे. हर्षित के मामा ने कहा कि यदि आज हर्षित जीवित होता तो वह बच्चों को आईएएस की तैयारी कराता और परिवार से कई आईएएस निकल सकते थे. उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. 

पंडित होना अपराध? 
परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो वे पुलिस मुख्यालय के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होंगे. हर्षित के मामा ने यह भी कहा कि क्या पंडित होना अपराध है? उन्होंने कहा कि अगर हम पंडित हैं तो क्या हमारा भी वही हाल किया जाएगा जैसा कुख्यात अपराधी विकास दुबे का हुआ था.

यह भी पढ़ें : HPCL हत्याकांड के बाद गाज: बदायूं SSP बृजेश कुमार हटाए गए, अंकिता शर्मा को सौंपी गई जिले की कमान

 

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