बदायूं स्टांप घोटाला, 7 साल बाद गिरफ्तारी, फिर गरमाया 5 करोड़ का मामला

Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज उप-कोषागार में हुए करीब 5.08 करोड़ रुपये के स्टांप घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है. लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राजेश सागर को रविवार को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW), लखनऊ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद टीम ने आरोपी को सिविल लाइंस थाने में आमद दर्ज कराते हुए अपने साथ लखनऊ रवाना कर दिया, जहां उसे अदालत में पेश किया जाएगा. वर्षों से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी ने इस पुराने लेकिन गंभीर घोटाले को फिर से जिंदा कर दिया है.

कैसे हुआ था करोड़ों का खेल?

नवंबर 2019 में दातागंज उप-कोषागार में स्टांप घोटाले का खुलासा हुआ था. जांच में सामने आया कि वर्ष 2013 से ही रोकड़िया हरीश कुमार और सहायक राजेश सागर मिलकर सरकारी खजाने में सेंध लगा रहे थे. स्टांप बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बिक्री से मिली रकम बैंक में जमा ही नहीं होती थी. धीरे-धीरे करोड़ों रुपये का गबन होता गया और किसी को भनक तक नहीं लगी.

प्रशासन में मचा हड़कंप

जैसे ही मामला उजागर हुआ, उस समय के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने तुरंत जांच के आदेश दिए. तहसीलदार नितिन तनेजा की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वे बिना कोई रिकॉर्ड दिए फरार हो गए.

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बड़े अफसर भी घेरे में

मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई. जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर 3 कोषाधिकारी, 10 तहसीलदार समेत कुल 13 अधिकारियों को वर्ष 2020 में निलंबित कर दिया गया. इससे साफ संकेत मिला कि घोटाला सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सिस्टम के कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं.

कैसे खुली परतें?

सरकार द्वारा 27 जिलों के 46 उप-कोषागार बंद करने के फैसले के बाद रिकॉर्ड का मिलान कराया गया. जब स्टांप बिक्री और बैंक जमा का मिलान हुआ, तो चौंकाने वाला सच सामने आया कि बिक्री तो धड़ल्ले से हो रही थी, लेकिन पैसा बैंक तक पहुंच ही नहीं रहा था, यहीं से पूरे घोटाले की परतें खुलती चली गईं.



अब क्या आगे?

राजेश सागर की गिरफ्तारी से उम्मीद जगी है कि इस घोटाले के और भी राज सामने आ सकते हैं. सवाल अब भी वही है, क्या असली मास्टरमाइंड सामने आएंगे, या फिर यह मामला दो-चार लोगों पर ही खत्म हो जाएगा?

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