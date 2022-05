रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर प्रधानमंत्री से यूरोप के लोग कर रहे हैं निवेदन: सत्यपाल सिंह

जिले के दौरे पर पहुंचे सांसद सतपाल सिंह ने आज बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हिंदुस्तान का इतना सम्मान बढ़ा है. जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर यूरोपीय यूनियन और काफी लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री से दे निवेदन किया है.