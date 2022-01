बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी ने दी सफाई, बोलीं- 'वायरल वीडियो सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा, वह चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी'

UP Assembly Elections 2022: अजीत सिंह. जौनपुर. हाल ही में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की पार्टी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की ओर से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो (Dhananjay Singh Cricket Video) शेयर करते हुए यूपी में माफियाओं को लेकर तंज कसा था. अब इस मामले पर धनंजय सिंह की पत्नी (Dhananjay Singh wife) जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला धनंजय सिंह (Shri Kala Dhananjay Singh) सफाई देने सामने आई हैं. उनका कहना है कि यह सब विरोधियों की साजिश है. आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Elections 2022) की वजह से ही ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं.

जी यूपी यूके से चर्चा करते हुए श्री कला धनंजय सिंह ने कहा कि उनके पति धनंजय सिंह पर लगाए जो रहे यह सारे इल्जाम राजनीति से प्रेरित हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े नेता द्वारा इतनी छोटी चीज उठाना बहुत गलत है. उन्हें फैक्ट्स मालूम होना चाहिए. यह सारा खेल धनंजय सिंह के नाम को बदनाम करने के लिए खेला जा रहा है. यह सब लोग आगामी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Chunav 2022) को लेकर यह ड्रामा कर रहे हैं. वह वीडियो फेक है और केवल एलिगेशन लगाने के लिए से उसे दिखाया जा रहा है.

जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि धनंजय सिंह किस जगह से आगे चुनाव लड़ेंगे. तो इस बारे वह बोली कि मैं अभी यह सब कह नहीं सकती, पर 15 दिन के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि धनंजय सिंह कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे. इतना तो तय है कि वह जरूर चुनाव लड़ेंगे और उस पर जीतेंगे भी.

धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) उत्तर प्रदेश में चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी है. उस पर इस मामले में 25 हजार का इनाम है. अभी वह फरार है. इस बाहुबली सांसद धनंजय सिंह का एक वीडियो (Dhananjay Singh Video) वायरल है, जिसमें वह क्रिकेट मैच का उद्घाटन करते और बल्ला चलाते दिख रहा है. समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर किया था और लिखा था. ‘25000 का यह इनामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण से पुलिस की नाक के नीचे क्रिकेट खेलने का मजा ले रहा है.’

