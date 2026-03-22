बलिदान दिवस: सहारनपुर की वो गुप्त जगह, जहां अंग्रेज अफसर सांडर्स की हत्या के बाद छिपे थे भगत सिंह

नीना जैन/सहारनपुर: भगत सिंह का नाम आते ही देशभक्ति, बलिदान और अदम्य साहस की एक ऐसी तस्वीर दिमाग में बनती है, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है. ब्रिटिश शासन ने भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी थी. इसलिये दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है. उनके बलिदान दिवस पर आपको बताते हैं सहारनपुर की उस गुप्त जगह के बारे में जो इंकलाब की राह में भगत सिंह का ठिकाना बनी थी.

भगत सिंह बचपन से ही इंकलाबी थे. उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपने जीवन की परवाह न कर, जब तक जिंदा रहे, ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर लेते रहे. इसी जुनून में उन्होंने अंग्रेजी अफसर जॉन पी सांडर्स की हत्या की थी, जिसके बाद अंग्रेज सरकार उनके पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ गई थी. भगत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह छापे मारे गए, लेकिन भगत सिंह हाथ नहीं लगे.

सहारनपुर का फुलवारी आश्रम बना ठिकाना

ब्रिटिश पुलिस की नजरों से बचने के लिए इसी दौरान भगत सिंह ने अपने साथी शिवराम राजगुरु और सुखदेव के साथ सहारनपुर के फुलवारी आश्रम को अपना ठिकाना बनाया था. बताया जाता है कि भगत सिंह, शिवराम गुरु और सुखदेव एक रात के लिए इसी आश्रम में रुके थे. उन दिनों यह जगह एक धार्मिक स्थल हुआ करती थी.

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स्थानीय लोगों के अनुसार, आश्रम परिसर में स्थित मंदिर के ऊपर एक गुप्त स्थान बनाया गया था, जहां इन तीनों क्रांतिकारियों को ठहराया गया. कहा जाता है कि यह स्थान पूरी तरह सुरक्षित और छिपा हुआ था, जिससे अंग्रेजों की नजर से बचा जा सके

जगमोहन भारद्वार ने बताया

आश्रम से जुड़े जगमोहन भारद्वाज बताते हैं कि यह कथा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती रही है, उनके अनुसार, “मंदिर के ऊपर बने गुप्त स्थान पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने एक रात बिताई थी. भगवान ठाकुर जी की कृपा से वे यहां सुरक्षित रहे और अगली सुबह सकुशल आगे के लिए रवाना हो गए. स्थानीय स्तर पर यह कहानी आज भी आस्था और गर्व के साथ सुनाई जाती है. बलिदान दिवस पर लोग इन अमर शहीदों को नमन करते हुए इस ऐतिहासिक स्थल को विशेष रूप से याद करते हैं.

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