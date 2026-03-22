Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3150265
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

बलिदान दिवस: सहारनपुर की वो गुप्त जगह, जहां अंग्रेज अफसर सांडर्स की हत्या के बाद छिपे थे भगत सिंह

Bhagat Singh Balidan Diwas: ब्रिटिश अफसर सांडर्स  की हत्या के बाद अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पागल-सी हो गई थी. हर जगह छापे पड़ रहे थे इसी दौरान भगत सिंह और उनके साथी शिवराम राजगुरू और सुखदेव सहारनपुर में एक गुप्त स्थान पर छिपे थे. आइये बलिदान दिवस पर आपको बताते हैं उस जगह के बारे में और उससे जुड़ा पूरा वाकया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 22, 2026, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फुलवारी आश्रम- सहारनपुर
फुलवारी आश्रम- सहारनपुर

नीना जैन/सहारनपुर: भगत सिंह का नाम आते ही देशभक्ति, बलिदान और अदम्य साहस की एक ऐसी तस्वीर दिमाग में बनती है, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है.  ब्रिटिश शासन ने भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी थी. इसलिये दिन बलिदान दिवस के रूप में  मनाया जाता है. उनके बलिदान दिवस पर आपको बताते हैं सहारनपुर की उस गुप्त जगह के बारे में जो इंकलाब की राह में भगत सिंह का ठिकाना बनी थी. 

भगत सिंह बचपन से ही इंकलाबी थे. उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपने जीवन की परवाह न कर, जब तक जिंदा रहे, ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर लेते रहे. इसी जुनून में उन्होंने अंग्रेजी अफसर जॉन पी सांडर्स की हत्या की थी, जिसके बाद अंग्रेज सरकार उनके पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ गई थी. भगत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह छापे मारे गए, लेकिन भगत सिंह हाथ नहीं लगे. 

सहारनपुर का फुलवारी आश्रम बना ठिकाना
ब्रिटिश पुलिस की नजरों से बचने के लिए इसी दौरान भगत सिंह ने अपने साथी शिवराम राजगुरु और सुखदेव के साथ सहारनपुर के फुलवारी आश्रम को अपना ठिकाना बनाया था.  बताया जाता है कि भगत सिंह, शिवराम गुरु और सुखदेव एक रात के लिए इसी आश्रम में रुके थे. उन दिनों यह जगह एक धार्मिक स्थल हुआ करती थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों के अनुसार, आश्रम परिसर में स्थित मंदिर के ऊपर एक गुप्त स्थान बनाया गया था, जहां इन तीनों क्रांतिकारियों को ठहराया गया. कहा जाता है कि यह स्थान पूरी तरह सुरक्षित और छिपा हुआ था, जिससे अंग्रेजों की नजर से बचा जा सके

जगमोहन भारद्वार ने बताया
आश्रम से जुड़े जगमोहन भारद्वाज बताते हैं कि यह कथा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती रही है, उनके अनुसार, “मंदिर के ऊपर बने गुप्त स्थान पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने एक रात बिताई थी. भगवान ठाकुर जी की कृपा से वे यहां सुरक्षित रहे और अगली सुबह सकुशल आगे के लिए रवाना हो गए. स्थानीय स्तर पर यह कहानी आज भी आस्था और गर्व के साथ सुनाई जाती है. बलिदान दिवस पर लोग इन अमर शहीदों को नमन करते हुए इस ऐतिहासिक स्थल को विशेष रूप से याद करते हैं. 

ये भी पढ़ें: भगत सिंह समेत आजादी के 32 शहीद होंगे जीवंत! भारतीय सेना का दिखेगा शौर्य, एक्सप्रेसवे के पास बनेगा 42 करोड़ से वीर रथ पार्क

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

Saharanpur newsBalidan Diwas

Trending news

agra road accident
कैला देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, परिवार के 5 लोगों की मौत
Saharanpur news
देख लो दहेज लोभियों, मेजर ने 1 रुपये और नारियल पर किया विवाह
mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे