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बुंदेलखंड की 25,000 से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में बलिनी बनी मददगार

Lakhpati Didi Bundelkhand: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पहल पर बुंदेलखंड में शुरू हुई बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान कायम करने में सफलता हासिल की है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:03 PM IST
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बुंदेलखंड की 25,000 से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में बलिनी बनी मददगार

Lakhpati Didi Bundelkhand: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पहल पर बुंदेलखंड में शुरू हुई बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान कायम करने में सफलता हासिल की है. बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्तीय सहयोग से साल 2019 में किया गया था और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था.

वर्तमान समय में इस कंपनी से जुड़ी झांसी समेत बुंदेलखंड के सात जिलों की 25 हजार से अधिक महिलाएं अपनी आमदनी बढ़ाकर लखपति दीदी के रूप में पहचान बना चुकी हैं. बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से वर्तमान समय में बुंदेलखंड के सातों जिलों की कुल 96,142 महिलाएं जुड़ी हैं.

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इनमें से 25,051 महिलाओं ने आमदनी में इजाफा करते हुए अपनी पहचान लखपति दीदी के रूप में बना ली है.बलिनी से जुड़ी झांसी की 9754, ललितपुर की 7115, जालौन की 3488, बांदा की 788, चित्रकूट की 298, हमीरपुर की 3231 और महोबा की 377 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिली है.

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी झांसी की रहने वाली आरती राजपूत निभा रही हैं.

आरती राजपूत लखपति दीदी की सूची में शामिल हो चुकी हैं. दुग्ध उत्पादन के काम से जुड़ी इन महिलाओं ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है बल्कि बुंदेलखंड की इस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तारीफ कर चुके हैं.

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बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ डॉ ओ पी सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड में महिलाओं ने आजीविका की नई मिसाल पेश करते हुए दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अपनी पहचान कायम की है.

बुंदेलखंड के सातों जिलों की 1410 गांव की 96142 महिलाएं इस कंपनी से जुड़कर दुग्ध उत्पादन का कार्य कर रही हैं. इन महिलाओं में से 25051 महिलाओं ने अपनी आमदनी बढ़ाते हुए लखपति दीदी के रूप में पहचान बनाई है.

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