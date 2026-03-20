बलरामपुर में बदला मौसम का मिजाज, किसानों पर टूटा कहर, आंधी-बारिश से फसलों पर संकट

Balrampur Rain Alert: बलरामपुर में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अचानक मौसम बदलने से तेज आंधी और मध्यम बारिश शुरू हो गई. इस बदलाव का असर जहां आम जनजीवन पर पड़ा, वहीं खेतों में खड़ी फसलों पर भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है. खासकर गेहूं, सरसों और चना जैसी रबी फसलें इस समय पकने की अवस्था में हैं, ऐसे में तेज हवाएं और बारिश किसानों के लिए चिंता का कारण बन गई हैं.

तेज आंधी के कारण कई जगहों पर गेहूं की फसल गिरने (लॉजिंग) की स्थिति में आ गई है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है. वहीं सरसों की फसल में दाने झड़ने का खतरा बढ़ गया है. बारिश के चलते खेतों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है, जिससे चना और अन्य दलहनी फसलों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

किसानों का कहना है कि यदि बारिश लंबे समय तक जारी रही, तो कटाई के लिए तैयार फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. भीगने के कारण गेहूं के दानों में नमी बढ़ने से उनकी गुणवत्ता घटेगी, जिससे बाजार में उचित मूल्य मिलने में दिक्कत आ सकती है. वहीं सरसों में फफूंद और रोग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है.

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कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के अचानक मौसम परिवर्तन से फसलों में रोग और कीट प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है. नमी और ठंडी हवाएं फसलों के लिए अनुकूल नहीं मानी जातीं, खासकर जब वे पकने के अंतिम चरण में हों. ऐसे में किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम साफ होते ही खेतों का निरीक्षण करें और जरूरत पड़ने पर फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव करें.

प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और कटाई के लिए तैयार फसलों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रयास करें. अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर खतरा खड़ा कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में फसल उत्पादन और आमदनी दोनों प्रभावित हो सकती हैं.

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