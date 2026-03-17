Banda News: योगी सरकार की ODOP योजना का असर.. बांदा की महिलाएं ‘पत्थर’ को बना रहीं सोना, विदेशों में बढ़ी डिमांड

Banda Shajar Stone Handicraft: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और आर्थिक मजबूती के विजन को धरातल पर उतारते हुए बांदा की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई इबादत लिख रही हैं. बांदा के विश्व प्रसिद्ध शजर पत्थर उद्योग में महिला उद्यमी सुमन सोनी एक ऐसी मिसाल बनकर उभरी हैं. जिन्होंने न केवल खुद को आर्थिक रूप से सशक्त किया बल्कि सूक्ष्म सखी के रूप में अन्य महिलाओं के जीवन में भी रोशनी भरने का काम किया है.

कैसे शुरू हुआ कामयाबी का सफर?

कौशल विकास उन्नयन योजना के तहत मिले प्रशिक्षण के बाद से सुमन सोनी की सफलता की यात्रा शुरू हुई. उन्होंने अपनी उद्यमिता को विस्तार देने के लिए सरकार से 10 लाख रुपए का ऋण लिया. इस पूंजी के निवेश ने उनके छोटे से काम को एक व्यवस्थित सूक्ष्म उद्योग में बदल दिया और उनके घर में लगे सूक्ष्म उद्योग से शुरू हुआ यह काम आज वैश्विक पहचान बना रहा है. सुमन ने अपने घर में ही उद्योग लगा रखा है, जहां पर शजर पत्थर की तराश और नक्काशी कर खूबसूरत आभूषण, ब्रोच, कफलिंग और सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं.

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स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं सुमन सोनी

सुमन सोनी व उनके साथ जुड़ी महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ईरान जैसे देशों में निर्यात किए जाते हैं. आज सुमन के साथ लगभग 35 अन्य महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है. जिससे वे सभी आत्मनिर्भर बन रही है और यह महिलाएं न केवल अपना घर संभाल रही हैं, बल्कि अपने हुनर से अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ भी बन रही है. कड़ी मेहनत और सही दिशा का परिणाम है कि सुमन सोनी आज प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख रुपए तक की बचत कर लेती हैं और उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. सुमन सोनी की यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने हुनर को व्यवसाय में बदलना चाहती हैं.

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी जैसी पहलों ने बुंदेलखंड की महिलाओं को वास्तव में उद्यम सखी बना दिया है. सुमन सोनी ने बताया कि शजर पत्थर से हम कई तरह के उत्पाद बनातें हैं. जिन्हें अपने देश के कई प्रांतों में भेजा जाता है. वहीं जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका व ईरान जैसे देशों में भी इसकी बहुत मांग है. जिसे यहां से हम निर्यात करते हैं. उन्होंने बताया कि अभी लगभग 4 महीने पहले ईरान से कुछ व्यक्ति यहां पर आए थे, जिनके साथ सौदा हुआ था.

नई उड़ान और पहचान मिली

उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था कि शजर पत्थर का व्यवसाय विलुप्त होने की कगार पर था. जिसे हम लोगों ने योगी सरकार के सहयोग से पुनर्जीवित किया है और आज मेरे अलावा अन्य और भी महिलाएं हैं जो इस कार्य को कर रही है और अपने पैरों पर खड़ी हैं. सुमन ने बताया कि ओडीओपी में आने के बाद इस व्यवसाय को नई उड़ान और पहचान मिली है और आज बांदा जिले में लगभग तीन दर्जन से अधिक कारखाने चल रहे हैं.