मंत्री जी का हुआ चाट खाने का मन, काफिला रोक खाने लगे चटपटा चाट: वीडियो वायरल

तमाम नेता स्वयं को जमीनी दिखाने का प्रयास करते हैं. जिसके लिए वह तरह- तरह के रास्ते भी अपनाते हैं. वहीं योगी सरकार के मंत्री ने आज यह सिद्ध कर दिया की योगी सरकार के निर्देश के क्रम में उनके मंत्री न सिर्फ जमीनी होने का दावा कर रहे हैं बल्कि उस दावे को पूरा भी करते हैं.