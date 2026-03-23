अब बिना वजह नहीं मिलेगा अतिरिक्त गैस सिलेंडर! कोटे से अधिक सिलिंडर के लिए देनी होगी ये जानकारी; सरकार ने लागू किया नया नियम

Lucknow News: एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत के बीच भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए नई प्रक्रिया लागू कर दी है. अब जिन लोगों ने सालाना 12 सिलेंडर का कोटा पूरा कर लिया है, उन्हें अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने के लिए कारण बताना अनिवार्य होगा. यह नियम रविवार से लागू कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति भी देखी गई.

‘हेलो बीपीसीएल’ ऐप से होगी बुकिंग

नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने के लिए ‘हेलो बीपीसीएल’ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा. इस ऐप में क्रमवार कई सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब देने के बाद ही बुकिंग पूरी मानी जाएगी.इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, घर में मेहमानों की जानकारी और किसी आयोजन जैसे शादी या भंडारे का विवरण देना जरूरी होगा.

किन सवालों के देने होंगे जवाब

कंपनी द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख सवाल इस प्रकार हैं:

क्या परिवार में छह या उससे अधिक सदस्य हैं?

क्या घर में मेहमान आए हुए हैं?

क्या कोई शादी, भंडारा या अन्य कार्यक्रम है?

क्या अतिरिक्त घरेलू जरूरत के लिए सिलेंडर चाहिए?

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इन सवालों के जवाब के आधार पर ही कंपनी तय करेगी कि उपभोक्ता को अतिरिक्त सिलेंडर मिलेगा या नहीं.

अचानक नियम से बढ़ी परेशानी

इस नए नियम की जानकारी न तो गैस एजेंसी संचालकों को थी और न ही उपभोक्ताओं को. रविवार सुबह जब लोग मोबाइल से बुकिंग नहीं कर पाए, तो एजेंसी पहुंचने लगे. वहां मौजूद स्टाफ भी असमंजस में दिखा। बाद में कंपनी अधिकारियों से संपर्क करने पर इस प्रक्रिया की जानकारी सामने आई.

कोटे की सीमा और नया निर्देश

ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव आदर्श गुप्ता के अनुसार, एक वित्त वर्ष में उपभोक्ताओं को 12 सिलेंडर ही दिए जाते हैं. कई उपभोक्ता अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, इसलिए यह नई प्रक्रिया लागू की गई है.

डिजिटल व्यवस्था बनी चुनौती

हालांकि यह नई प्रणाली पारदर्शिता के लिए लाई गई है, लेकिन इससे कई उपभोक्ताओं को परेशानी भी हो सकती है. खासकर ग्रामीण और बुजुर्ग लोग, जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें ऐप डाउनलोड करना और सवालों के जवाब देना कठिन लगेगा.ऐसे में उन्हें गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

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