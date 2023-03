Bhediya OTT Release: फिल्म भेड़िया का ओटीटी पर रिलीज होने का फैंस कर रहे इंतजार,जानिए कब और कहां देख पाएंगे

Bhediya OTT Release: कॉमेडी-हॉरर फिल्म 'भेड़िया' थियेटर्स में धमाल मचा चुकी है. इस फिल्म का अमर कौशिक ने डायरेक्शन किया है. फिल्म में वरुण धवन (Varun Dhawan) और कृति सेनन (Kriti Senon) जैसे स्टार्स नजर आए हैं. मूवी रिलीज 25 नवंबर को रिलीज हो चुकी है. लेकिन अभी भी इसके ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार बना हुआ है.

फिल्म भेड़िया ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. फिल्म का बजट 60 करोड़ के करीब बताया जा रहा है. वहीं अब वरुण और कृति के फैंस मूवी के ओटीटी पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अभी तक मूवी के रिलीज होने की कोई ऑफिशिलय डेट सामने नहीं आई है, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इसके रिलीज डेट की जानकारी सामने आ रही है.

ओटीटी पर कब देख पाएंगे मूवी? (Bhediya OTT Platform, release date Update)

फिल्म रिलीज होने के दो महीने के भीतर ओटीटी पर रिलजी हो जाती है. लेकिन इस फिल्म का इंतजार 3 महीने बाद भी बना हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे जल्द ही रिलीज किया जा सकता है. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि फिल्म को जियो के नए एप 'जियो वूट' पर रिलीज किया जाएगा. हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है.

भेड़िया में गाने और सिंगर्स कौन हैं? (Bhediya Film All Songs)

भेड़िया मूवी में कई धमाकेदार गानों हैं. जिसमें अपना बना ले (Apna Bana Le song), ठुमकेश्वरी (Thumkeshwari), बाकी सब ठीक (Baaki Sab Theek), जंगल में कांड ( jungle mein Kaand) गानों को खूब पसंद किया जा रहा है. मूवी में अरजीत सिंह ने अपना बना ले, अमिताभ भट्टाचार्य ने बाकी सब ठीक, विशाल ददलानी-सुखविंदर का जंगल में कांड, सचिन-जिगर ठुमकेश्वरी में आवाज दी है.

भेड़िया मूवी का रनिंग टाइम (What Is the time Of Bhediya Film Duration)

भेड़िया मूवी का रनिंग टाइम 2 घंटा 36 मिनट है.

भेड़िया का ट्रेलर कब रिलीज हुआ था (Bhediya Film Trailer Date)

वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर 19 अक्टूबर को रिलीज किया गया था. इसके पीछे एक खास वजह बताई गई कि, इसी दिन वरुण धवन को इंडस्ट्री में 10 साल पूरे हो रहे थे.

भेड़िया मूवी की फुल कास्ट (Bhediya full cast Of full cast)

वरुण धवन - भास्कर शर्मा/भेड़िया, कृति सेनन - डॉ. अनीता मित्तल/लेडी भेड़िया, अभिषेक बनर्जी - जनार्दन (जना), दीपक डोब्रियाल - पांडा,पालिन - जोमिन,दोसम - प्रकाश, सौरभ शुक्ला - बग्गा, शरद केलकर - नरेटर, राजकुमार राव और अपारशक्ति खुराना शामिल हैं.