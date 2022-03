बड़ी खबर: निर्यात के क्षेत्र में UP टॉप-5 राज्यों में, मैदानी राज्यों में यूपी नंबर-1!

UP in Top 5 in Export Field: उत्तर प्रदेश के विकास में पर पहले ही लग चुके हैं. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निर्यात के क्षेत्र में यूपी शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है. जी हां, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है. वहीं लैंड लॉक स्टेट में यूपी नंबर-1 है. बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट एरिया में यूपी में हुई 31 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसी के साथ, यूपी 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुका है. प्रदेश को यह सफलता राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन और एक्पोर्टर्स को दी गई सुविधाओं की वजह से मिली.

अगले 3 साल में दोगुना करेंगे निर्यात

MSME और निर्यात प्रोत्साहन, अपर मुख्य सचिव, डॉ. नवनीत सहगल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि साल 2021-22 के जनवरी महीने तक यूपी से 125903.76 करोड़ रुपये के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं. फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते-होते यह आंकड़ा 1.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. वहीं, पिछले साल 95980.63 करोड़ रुपये का निर्यात यूपी से हुआ था. वहीं, उनका कहना है कि अगले 3 साल में यूपी से 3 लाख करोड़ रुपये के उत्पाद निर्यात किए जाने का टारगेट रखा गया है.

एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बना बड़ा प्लान

जानकारी के मुताबिक, निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य में व्यापक रूप से रणनीति तैयार की गई है. एक्सपोर्टर्स को सुविधा देने के लिए कस्टम से समन्वय कराया गया है. वहीं, विदेशों में भारतीय दूतावास से भी तालमेल बैठाने की बात की गई है. बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान फ्रेट की दर 4 गुना बढ़ा दी गई थी, लेकिन भारत सरकार ने अनुरोध कर इसे कम कराया. वहीं, कोरोना काल में इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने का बड़ा नतीजा यह निकला कि हमारा निर्यात बढ़ा.

हर जिलो को बनाया गया एक्सपोर्ट हब

इतना ही नहीं, प्रदेश के सभी 75 जिलों का एक्सपोर्ट प्लान भी तैयार किया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया.

