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हेलमेट पर ISI मार्क क्यों जरूरी? 40 स्टॉल और बाइक रैली से समझाया गया सुरक्षा का पाठ

गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित एसआरएम विश्वविद्यालय में बीआईएस मानक कार्निवल 2026 का आयोजन किया गया. विश्व मानक दिवस के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा और अच्छे उत्पादों के इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया गया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 11, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 04:04 PM IST
हेलमेट पर ISI मार्क क्यों जरूरी? 40 स्टॉल और बाइक रैली से समझाया गया सुरक्षा का पाठ

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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