हेलमेट पर ISI मार्क क्यों जरूरी? 40 स्टॉल और बाइक रैली से समझाया गया सुरक्षा का पाठ

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गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित एसआरएम विश्वविद्यालय में बीआईएस मानक कार्निवल 2026 का आयोजन किया गया. विश्व मानक दिवस के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा और अच्छे उत्पादों के इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया गया. कार्यक्रम में 350 से ज्यादा बाइक राइडर्स ने हिस्सा लिया. इस दौरान हेलमेट बैंक की शुरुआत की गई. साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और एसआरएम विश्वविद्यालय के बीच समझौता भी हुआ.
350 से ज्यादा बाइकर्स ने निकाली रैली
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बाइक रैली रही. इसमें 350 से ज्यादा बाइक राइडर्स शामिल हुए. रैली एसआरएम विश्वविद्यालय परिसर से शुरू होकर दुहाई आरआरटीएस स्टेशन तक गई. इसके बाद तय रास्ते से वापस विश्वविद्यालय पहुंची. रैली के जरिए लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया. साथ ही यह भी बताया गया कि हेलमेट खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और आईएसआई मार्क की जांच करना जरूरी है.
हेलमेट पर आईएसआई मार्क क्यों जरूरी
बीआईएस ने लोगों को समझाया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. लेकिन सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है. उसकी गुणवत्ता भी सही होनी चाहिए. इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान का नारा रखा गया, “हेलमेट में आईएसआई मार्क हो यार, तभी राइड बनेगी शानदार!” बीआईएस हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी करता है. स्कूलों में सुरक्षा से जुड़े सत्र आयोजित किए जाते हैं. इसके अलावा हेलमेट के भारतीय मानक आईएस 4151 के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाती है.
विद्यार्थियों के लिए शुरू हुआ हेलमेट बैंक
कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिसर में हेलमेट बैंक भी शुरू किया गया. इसका मकसद जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को हेलमेट उपलब्ध कराना है. कई बार हेलमेट पास न होने की वजह से लोग बिना सुरक्षा के दोपहिया वाहन चलाते हैं. हेलमेट बैंक ऐसी स्थिति में मददगार हो सकता है. इस पहल के जरिए विद्यार्थियों को बताया गया कि हेलमेट केवल चालान से बचने का साधन नहीं है. यह सड़क पर उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है.
40 से ज्यादा स्टॉलों पर दिखाई गुणवत्ता की जानकारी
मानक कार्निवल में 40 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए. इनमें उद्योगों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों ने हिस्सा लिया. स्टॉलों पर उत्पादों की गुणवत्ता, भारतीय मानकों, बीआईएस प्रमाणन, जांच की प्रक्रिया और हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी दी गई. लोगों को यह भी समझने का मौका मिला कि किसी उत्पाद को खरीदते समय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना क्यों जरूरी है. कार्यक्रम में विद्यार्थी, उद्योगों से जुड़े लोग, शिक्षक और आम नागरिक शामिल हुए.
बीआईएस और एसआरएम विश्वविद्यालय के बीच समझौता
कार्यक्रम के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के गाजियाबाद शाखा कार्यालय और एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इसका मकसद विद्यार्थियों को भारतीय मानकों और उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना है. इस समझौते के जरिए दोनों संस्थान मिलकर जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां कर सकेंगे. इससे विद्यार्थियों को मानकीकरण और उपभोक्ताओं के अधिकारों को समझने का मौका मिलेगा.
केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी हुए शामिल
कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. बीआईएस की मुख्य सतर्कता अधिकारी श्वेता मिश्रा और मध्य क्षेत्र के उप महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. बाइक रैली में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार ने भी हिस्सा लिया. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय सेना के जवानों व प्रतिनिधियों की भागीदारी भी रही.
गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर
कार्यक्रम में गुणवत्ता, मानकों और सड़क सुरक्षा को लोगों की साझा जिम्मेदारी बताया गया. बीआईएस स्कूलों, कॉलेजों, उद्योगों और अलग-अलग समुदायों के साथ मिलकर लोगों को मानकों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है. मानक कार्निवल भी इसी कोशिश का हिस्सा रहा. इसका संदेश था कि खरीदारी करते समय उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दें और सड़क पर चलते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें. कार्यक्रम के जरिए लोगों तक यही बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि सही मानक बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े हैं.