हेलमेट पर ISI मार्क क्यों जरूरी? 40 स्टॉल और बाइक रैली से समझाया गया सुरक्षा का पाठ

बीआईएस ने लोगों को समझाया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. लेकिन सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है. उसकी गुणवत्ता भी सही होनी चाहिए. इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान का नारा रखा गया, “हेलमेट में आईएसआई मार्क हो यार, तभी राइड बनेगी शानदार!” बीआईएस हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी करता है. स्कूलों में सुरक्षा से जुड़े सत्र आयोजित किए जाते हैं. इसके अलावा हेलमेट के भारतीय मानक आईएस 4151 के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाती है.