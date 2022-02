UP Chunav 2022 से ठीक पहले BJP ने मायावती को दिया बड़ा झटका, अवधेश वर्मा में भाजपा में हुए शामिल

UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण के मतदान में अब एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है. यूपी चुनाव (UP Chunav) से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रीय लोक दल (RLD), और कांग्रेस (Congress) को बड़ा झटका दिया है. बसपा सरकार में मंत्री रहे अवधेश वर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया.

ये नेता हुए भाजपा में शामिल

भाजपा की प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेई ने रविवार को शाहजहांपुर से बसपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी मे शामिल कराया है. इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व महासचिव श्री प्रेम शंकर शर्मा, कमलेश पाण्डेय भी भाजपा में शामिल हो गए.

वहीं, आरएलडी के मनोज चौधरी पवन गुप्ता व्यापार मंडल और शांति स्वरूप कांग्रेस कमेटी के सदस्य, अक्षय चौधरी, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष मधु पाठक इन सभी को रीता बहुगुणा जोशी, लक्ष्मीकांत बाजपेई ने भाजपा जॉइन कराई.

बता दें कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी, दूसरे चरण की 14 फरवरी, तीसरे चरण की 20 फरवरी, चौथे चरण की 23 फरवरी, पांचवें चरण की 27 फरवरी, छठे चरण की 3 मार्च और सातवें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी. वहीं, मतगणना 10 मार्च को होगी.

