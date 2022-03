Big Breaking: शिवपाल यादव को बीजेपी भेज सकती है राज्यसभा, आदित्य आजमगढ़ से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव

Shivpal and Aditya Yadav Likely to Join BJP: अखिलेश यादव ने करहल विधायक बनने के लिए आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था. अब यह सीट खाली है, जिसपर लोकसभा चुनाव होंगे...