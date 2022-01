UP Chunav 2022: स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात से वेस्ट यूपी के युवा वोट बैंक पर बीजेपी का निशाना

मेरठ. यूपी चुनाव 2022 (UP Chunav 2022) के लिए बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) द्वारा मेरठ के सरधना (Meerut Sardhana) में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (Major Dhyan Chand Sports University) की आधारशिला रखने का कदम बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश (West UP) में वोटरों को रिझाने में भी मददगार होगा. बीजेपी (BJP) अपनी इस सौगात को लेकर पहले से ही वेस्ट यूपी के वोटरों (West UP Voters) को टारगेट कर रही थी. इस खेल यूनिवर्सिटी (Meerut Sports University) का सबसे ज्यादा फायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन प्रतिभाशाली युवाओं को मिलेगा जो खेलों को लेकर पहले से ही काफी जागरुक हैं. जिस मेरठ (Meerut) रीजन में यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, उसे अपने स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट के चलते स्पोर्ट्स सिटी (Sports City Meerut) का दर्जा मिला हुआ है. अब इस खेल विश्वविद्यालय के यहां आने से इस रीजन में खेलों का और भी विकास होगा. बीजेपी अपने इस कदम से वेस्ट यूपी के युवाओं के वोट बैंक पर नजर रखकर चल रही है.

जब किसान कानूनों का मामला गर्म था तो उसका सबसे ज्यादा असर वेस्ट यूपी में ही था. मिशन 2022 को फतह करने बीजेपी ने पहले तो किसान कानून वापस लिए और अब इस रीजन के वोटर्स को रिझाने पार्टी कोई और कसर छोड़ना नहीं चाहती है. यूथ को मैसेज देने के लिए मोदी ने 32 राष्ट्रीय, अंतरर्राष्ट्रीय और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों और उनके परिजनों से संवाद को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है. यूथ वोट बैंक को खींचने ही प्रधानमंत्री यहां इस शिलान्यास के लिए आए हैं. इससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता भी वेस्ट यूपी को मथने में जुटे हुए हैं. हर दिन पार्टी का कोई बड़ा नेता या फिर संगठन का पदाधिकारी वेस्ट यूपी में अपनी आमद दर्ज कराता रहा है.

इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री और पार्टी के चाणक्य अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सियासी और सरकारी आयोजनों में शिरकत कर चुके हैं. प्रदेश के कई मंत्री और द्वितीय पंक्ति के नेता भी वेस्ट यूपी के जिलों में सक्रिय हैं.

इस यूनिवर्सिटी को बनवाने को लेकर बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं में काफी खींचतान चली थी, सभी अपने अपने क्षेत्र और इलाके में इसकी स्थापना चाहते थे. बाद में इसे मेरठ के सरधना में बनाने पर केंद्र सहमत हुआ. वेस्ट यूपी के युवाओं के खेलों में इंट्रेस्ट को देखते हुए सरका की तरफ से यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा काफी पहले कर दी गई थी. जब कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिल गई तो इस प्रोजेक्ट को बजट में भी शामिल कर लिया गया था.

युवा वोटर्स गेमचेंजर

यूपी चुनाव 2022 में युवा वोटर्स के महत्व को बीजेपी पहले ही भांप चुकी है। प्रदेश के चुनिंदा युवा नेता संबित पात्रा, भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, रेसलर बबीता फोगाट, भाजयुमो के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पूरे यूपी में घूम घूमकर युवाओं को पार्टी के पक्ष में करने के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में हुए पिछले पंचायत चुनावों में 21 साल के कम आयु के 75 लाख से अधिक वोटर्स ने वोटिंंग की थी. यह तो सिर्फ गांवों का आंकड़ा था, यदि शहरी युवाओं को भी काउंट करें तो यूपी में युवा वोटर्स किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने व उतारने में सक्षम हैं. बीजेपी इन युवा वोटर्स को गेमचेंजर मानकर चल रही है.

