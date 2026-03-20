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हापुड़: स्कूल के कमरे में मिला शिक्षक का शव... हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

Hapur News: हापुड़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर इंटर कॉलेज में एक शिक्षक का शव कमरे में मिला.  वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:25 PM IST
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body of teacher found in suspicious condition
body of teacher found in suspicious condition

Hapur News/ अभिषेक माथुर:  उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में  शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज में एक शिक्षक का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तो सूचना मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस पहुंच गई. पुलिस ने मृतक शिक्षक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?
नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज की बताई जा रही है, जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मेरठ रोड पर स्थित श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज में रविंद्र चौधरी उम्र 55 वर्ष पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी उत्तरी घाटियान, मुजफ्फरनगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद पर तैनात थे. 

बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह रविंद्र स्कूल के कॉलेज के रूम से जब बाहर नहीं आये, तो कॉलेज के अन्य शिक्षकों ने जाकर रूम का दरवाजा खटखटाया. अंदर देखने पर पता चला कि रविंद्र चौधरी का शव नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था. घटना की जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस के कंट्रोल रूम सहित पुलिस के अधिकारियों को दी. 

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सूचना मिलते ही इलाका पुलिस सहित फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने रविंद्र चौधरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और लेक्चरर के कमरे से साक्ष्य जुटाए. कॉलेज परिसर के अंदर रविंद्र की मौत हुई या हत्या की गई, इसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है. फिलहाल, घटना की जानकारी मृतक के पारिवारिक जनों को दे दी गई है. 

मेरठ में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार
मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के एक नाइजीरियन स्टूडेंट सैफू मयाना उमर को साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. सैफू 2022 से BSC नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था. उसके खाते में अचानक लाखों रुपये आने लगे, जिससे पुलिस को शक हुआ.  पुलिस ने जांच में पाया कि सैफू इंटरनेशनल साइबर ठगों के गैंग का हिस्सा है. यह गैंग गेमिंग एप और अन्य तरीकों से ठगी करता है. सैफू को हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी के नाइजीरियन स्टूडेंट यूसुफ सैफू के खाते में पैसा भेजने और कमीशन देने का काम सौंपा गया था.

पुलिस ने बताया कि देश भर से करोड़ों रुपये ठग चुके इस गैंग के खिलाफ देश के आधा दर्जन राज्यों में 16 शिकायतें हैं. मेरठ में केस दर्ज होने के बाद सैफू से पूछताछ की गई और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया. उसे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छोड़ दिया गया है. गैंग का मास्टरमाइंड यूसुफ नाइजीरिया भाग चुका है. पुलिस ने बताया कि सैफू को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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