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करोड़ों की परियोजनाएं और अत्याधुनिक सुविधा... योगी सरकार ने इस फंडे से ब्रज को बनाया वैश्विक पर्यटन केंद्र

Mathura-Vrindavan Development: उत्तर प्रदेश की धरती पर ब्रज का पावन कण-कण 'राधे-राधे' की गूंज और श्रीकृष्ण की लीलाओं के स्मरण से जीवंत है. दशकों तक उपेक्षा का शिकार रहे इस क्षेत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नई पहचान मिली है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 18, 2026, 04:05 PM IST
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करोड़ों की परियोजनाएं और अत्याधुनिक सुविधा... योगी सरकार ने इस फंडे से ब्रज को बनाया वैश्विक पर्यटन केंद्र

Mathura-Vrindavan Development: उत्तर प्रदेश की धरती पर ब्रज का पावन कण-कण 'राधे-राधे' की गूंज और श्रीकृष्ण की लीलाओं के स्मरण से जीवंत है. दशकों तक उपेक्षा का शिकार रहे इस क्षेत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नई पहचान मिली है. यूपी की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने 'विकास भी, विरासत भी' का जो नारा दिया था, उसका सबसे जीवंत उदाहरण 'कान्हा की नगरी' मथुरा-वृंदावन में देखने को मिल रहा है. द्वापर युग की सांस्कृतिक भव्यता को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़कर योगी सरकार मथुरा को राज्य का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने में जुटी है. सरकार का संकल्प केवल सड़कों या बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ब्रज की उस आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से स्थापित करना है, जिसकी ओर पूरी दुनिया आकर्षित होती है. आज मथुरा न केवल एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से उभरते पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है.

उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद बना कायाकल्प का आधार

ब्रज के सर्वांगीण विकास के लिए योगी सरकार ने 2017 में 'उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद' का गठन किया. यह परिषद इस क्षेत्र के कायाकल्प का मुख्य आधार बनी। परिषद के माध्यम से एक साथ सैकड़ों परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ. प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार, संकरी गलियों का चौड़ीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और यमुना घाटों का सुंदरीकरण इसकी प्राथमिकताओं में रहा.

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हर तरफ बदलाव की स्पष्ट झलक

श्रीकृष्ण जन्मस्थान से लेकर बांके बिहारी मंदिर तक और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग से लेकर बरसाना की सीढ़ियों तक हर तरफ बदलाव की स्पष्ट झलक दिखाई देती है. उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ सूरज पटेल कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के निर्देशन में परिषद का मुख्य लक्ष्य ब्रज की प्राचीन आत्मा को सुरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करना है. हमने उन लीला स्थलों को चिन्हित किया जो इतिहास के पन्नों में खो गए थे. चाहे वह 'सांझी महोत्सव' हो या गीता शोध संस्थान, हम ब्रज की लुप्त कलाओं और संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं. हमारा उद्देश्य केवल निर्माण नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव प्रदान करना है कि यहां आने वाला हर भक्त ब्रज की दिव्यता को महसूस कर सके.

लीला स्थलों का कायाकल्प

ब्रज क्षेत्र के सैकड़ों स्थल वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में थे. योगी सरकार ने वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पद्धति से इनका जीर्णोद्धार किया. बरसाना की लाड़ली जी का मंदिर हो, गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग हो, या नंदगांव और गोकुल के प्राचीन स्थल, हर जगह विकास की किरण पहुंची है. वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है, जो श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को सुगम और सुरक्षित बनाएगा. इसके अलावा प्राचीन कुंड जैसे कुसुम सरोवर, राधा कुंड, नारद कुंड, प्रिया कुंड, पावन सरोवर और मानसी गंगा, जो कभी उपेक्षित थे, आज अपने असली वैभव में लौट आए हैं. इन कुंडों की सफाई, घाटों का निर्माण और वहां अत्याधुनिक 'लाइट एंड साउंड शो' ने पर्यटकों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है.

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बुनियादी ढांचा और सुगम कनेक्टिविटी

ब्रज धाम के कायाकल्प के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है. दिल्ली- आगरा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे से मथुरा-वृंदावन की कनेक्टिविटी को और सुगम बनाया गया है.चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर और सुगम यातायात व्यवस्था ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को यादगार बना दिया है. बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध श्री लाडली जी (राधा रानी) मंदिर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए रोप-वे की सुविधा शुरू की गई है, जिससे अब मंदिर तक पहुंचना बेहद आसान हो गया है. मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह का कहा कि प्रदेश सरकार मथुरा- वृंदावन को 'स्मार्ट सिटी' के रूप में विकसित कर रही है. हमने अंडरग्राउंड वायरिंग डक्ट, आधुनिक ड्रेनेज और सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया है ताकि सुरक्षा और सुंदरता बनी रहे. हाल ही में शुरू हुई लाइव स्ट्रीमिंग सेवा ने 51 लाख से अधिक लोगों को घर बैठे दर्शन कराए हैं, जो तकनीक और आस्था के अद्भुत मिलन का उदाहरण है. प्रशासन का पूरा ध्यान भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर है.

'रंगोत्सव': परंपरा और भव्यता का वैश्विक संगम

योगी सरकार ने ब्रज की होली को 'रंगोत्सव' के रूप में एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है. बरसाना की लठमार होली हो या वृंदावन की फूलों वाली होली, सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष इंतजामों ने इसे 'कुंभ' की तरह भव्य बना दिया है. लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक केवल इस उत्सव का हिस्सा बनने मथुरा पहुंचते हैं. हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, भव्य सांस्कृतिक मंच और लोक कलाकारों का समागम ब्रज की परंपरा को जीवंत कर देता है.

धार्मिक पर्यटन में रिकॉर्ड उछाल

इन प्रयासों का सीधा असर आंकड़ों में दिख रहा है. मथुरा में हर साल आने वाले पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है. साल 2019 के मुकाबले वर्तमान में पर्यटकों की संख्या में 10 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2019 में पर्यटकों की संख्या मात्र 1.6 करोड़ थी, जो वर्ष 2025 में 10 करोड़ से अधिक पहुंच गई है. इस्कॉन और प्रेम मंदिर जैसे स्थलों के साथ- साथ अब यमुना घाटों की आरती भी विदेशियों को आकर्षित कर रही है. पिछले 15 दिनों में बांके बिहारी मंदिर में 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि ब्रज अब धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है.

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अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण

धार्मिक पर्यटन के इस कायाकल्प का सबसे बड़ा प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. पर्यटन बढ़ने से मथुरा के होटल उद्योग, स्थानीय हस्तशिल्प (जैसे कंठी माला, ठाकुर जी की पोशाक, आभूषण निर्माण) और प्रसिद्ध पेड़ा उद्योग को नई गति मिली है. लाखों रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए वृंदावन में गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी की स्थापना की गई है. यहां श्रीमद्भगवद्गीता के शोध के साथ-साथ रासलीला, कथक नृत्य और ब्रज संस्कृति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ब्रज की लुप्तप्राय 'सांझी कला' के संरक्षण के लिए सरकार हर वर्ष आठ दिवसीय 'सांझी महोत्सव' का आयोजन कर रही है, जिससे युवा पीढ़ी इस प्राचीन कला से जुड़ रही है.

आध्यात्मिक पर्यटन और पर्यावरण का संतुलन

योगी सरकार ने मथुरा-वृंदावन को केवल कंक्रीट का शहर नहीं बनाया, बल्कि इसे हरा-भरा रखने के लिए ब्रज के प्राचीन वनों (निधिवन, सौभरि वन और निकुंज वन) के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है. तीर्थ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और ई- रिक्शा को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है. 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत मंदिरों के आसपास की सफाई के लिए विशेष टीमें तैनात हैं. यमुना की शुद्धि और घाटों का सौंदर्यीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं

तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए वृंदावन और बरसाना में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर (टीएफसी), मल्टीलेवल पार्किंग और साधु- संतों के लिए अन्नपूर्णा भवन में निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है. जन सुविधा केंद्र, टॉयलेट ब्लॉक और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ने मथुरा को एक तीर्थयात्री अनुकूल शहर बना दिया है.

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सुशासन का प्रतीक बना ब्रज क्षेत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन मथुरा को केवल एक शहर के रूप में विकसित करना नहीं, बल्कि इसे एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है जहां आधुनिकता और अध्यात्म का अद्भुत संगम हो. 'कान्हा की नगरी' अब अपनी पुरानी जर्जर गलियों से निकलकर चौड़ी सड़कों, दूधिया रोशनी और भव्य मंदिरों के शहर के रूप में पहचानी जा रही है. योगी सरकार के इन भगीरथ प्रयासों से ब्रज धाम आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा और व्यवस्थित धार्मिक पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है.

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