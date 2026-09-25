यूपी में डॉक्टरों की पर्ची पर हिंदी को बढ़ावा देने की तैयारी, ब्रजेश पाठक ने कही ये बात

राज्य चुनें
उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की पर्ची पर दवाओं और जांचों के नाम हिंदी या देवनागरी लिपि में लिखने को बढ़ावा देने की पहल की गई है. उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी डॉक्टरों से मरीजों को दी जाने वाली पर्ची पर दवाओं और जांचों के नाम हिंदी में लिखने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कौन सी दवा दी गई है और कौन सी जांच करानी है.
दवाओं के नाम हिंदी में लिखने की अपील
ब्रजेश पाठक ने ‘राष्ट्र नायकों की अभिलाषा, चले देश में देशज भाषा’ संदेश के साथ डॉक्टरों से यह अपील की. उन्होंने कहा कि दवाओं और मेडिकल जांचों के नाम हिंदी में लिखे जाने से मरीज अपनी पर्ची को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे. इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि कौन सी दवा लेनी है और किस जांच के लिए कहा गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने इसे मरीजों की सहूलियत और चिकित्सा व्यवस्था में उनके भरोसे से जोड़कर देखा.
हिंदी में लिखी दवाओं को देंगे प्राथमिकता
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह खुद उन दवाओं को प्राथमिकता देंगे जिनके नाम हिंदी में लिखे होंगे. उन्होंने हिंदी का इस्तेमाल करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित करने की भी बात कही. इस पहल के जरिए डॉक्टरों को मरीजों की पर्ची पर हिंदी या देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है.
मातृभाषा में बात करने से समझना होगा आसान
ब्रजेश पाठक ने डॉक्टरों से मरीजों के साथ उनकी मातृभाषा में संवाद करने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर मरीजों से भोजपुरी, अवधी या उनकी अपनी भाषा में बात करेंगे तो मरीज अपनी बीमारी और परेशानी को ज्यादा आसानी से बता सकेंगे. इससे डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद बेहतर हो सकता है और मरीज को अपनी स्थिति समझने में भी मदद मिल सकती है.
"राष्ट्र नायकों की अभिलाषा
चले देश में देशज भाषा"
मेरे द्वारा सभी प्रिय चिकित्सक बन्धुओं से आग्रह किया गया है कि दवाओं एवं जांचों के नाम हिंदी अथवा देवनागरी लिपि में लिखें ताकि मरीज को पता रहे कि वह कौन सी दवा खा रहे हैं। मैं निजी तौर पर उन दवाओं को प्राथमिकता दूंगा जिनके नाम… pic.twitter.com/s5YAU16qI6
— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) September 25, 2026
दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाषा का संकल्प
उपमुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का उल्लेख करते हुए इसे भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल का संकल्प लेने का अवसर बताया. उन्होंने कहा कि यह दिन हिंदी समेत देश की भाषाओं को अधिक से अधिक अपनाने की प्रेरणा देता है. उनके मुताबिक भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल बढ़ाने से आम लोगों को अपनी बात समझने और समझाने में सहूलियत मिल सकती है.
हिंदी में संवाद की अपील का दिया उदाहरण
ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि वह विदेशों में भी हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि महापुरुषों के विचारों और कार्यों से प्रेरणा लेकर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. स्वास्थ्य सेवाओं में हिंदी के इस्तेमाल की अपील को भी उन्होंने इसी सोच से जोड़ा.
मरीजों की सहूलियत पर जोर
स्वास्थ्य मंत्री की इस पहल का मुख्य उद्देश्य मरीजों के लिए चिकित्सा संबंधी जानकारी को अधिक सहज बनाना है. दवाओं और जांचों के नाम हिंदी या देवनागरी में लिखने के साथ मातृभाषा में संवाद करने पर जोर दिया गया है. हालांकि यह डॉक्टरों से किया गया आग्रह है. दवाओं के नाम हिंदी में लिखने को लेकर किसी अनिवार्य सरकारी आदेश का उल्लेख इस बयान में नहीं किया गया है.