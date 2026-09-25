यूपी में डॉक्टरों की पर्ची पर हिंदी को बढ़ावा देने की तैयारी, ब्रजेश पाठक ने कही ये बात

उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की पर्ची पर दवाओं और जांचों के नाम हिंदी या देवनागरी लिपि में लिखने को बढ़ावा देने की पहल की गई है. उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी डॉक्टरों से मरीजों को दी जाने वाली पर्ची पर दवाओं और जांचों के नाम हिंदी में लिखने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कौन सी दवा दी गई है और कौन सी जांच करानी है.