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यूपी में डॉक्टरों की पर्ची पर हिंदी को बढ़ावा देने की तैयारी, ब्रजेश पाठक ने कही ये बात

उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की पर्ची पर दवाओं और जांचों के नाम हिंदी या देवनागरी लिपि में लिखने को बढ़ावा देने की पहल की गई है. उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी डॉक्टरों से मरीजों को दी जाने वाली पर्ची पर दवाओं और जांचों के नाम हिंदी में लिखने का आग्रह किया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 25, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:54 PM IST
यूपी में डॉक्टरों की पर्ची पर हिंदी को बढ़ावा देने की तैयारी, ब्रजेश पाठक ने कही ये बात

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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